По повод Международния ден на детето, който се отбелязва на 20 ноември, посолството на Украйна в София разпространи изявление на нейно превъзходителство Олеся Илашчук.

Нашият общ морален дълг днес е да спрем държавата агресор, да изцелим раните и да запазим живота на децата, здравето, идентичността им и възможността да бъдат свободни украинци на независима Украйна в мирна и просперираща Европа, казва тя.

Публикуваме пълния текст на изявлението на посланика на Украйна Олеся Илашчук без редакторска намеса:

20 ноември се отбелязва като Международният ден на детето и това е пореден повод да се проведе честен разговор по една много болезнена тема, темата за защитата на украинските деца от войната, от пълномащабната агресия на Русия, която открадна безгрижието и детството на малките украинци.

Децата, родени след 24 февруари 2022 г. в Украйна, не знаят и не си представят какво е мир. И за първи път от 1945 г. насам имаме цяло поколение малки украинци в Европа, които растат, учат и оцеляват под постоянен руски терор. За тях военната реалност означава да не спиш през нощта, защото трябва да бягаш до бомбоубежище, за да се спасяваш от руски дронове и ракети. Това означава да учиш онлайн или в бомбоубежища, да чакаш в студените мазета с часове и през нощта докато приключи обстрел. Това означава липса на смях и игри на детските площадки, защото ракета или смъртоносен руски дрон може да падне всеки момент. Това означава хиляди разрушени училища, детски градини, детски библиотеки, детски поликлиники и болници, детски домове за творчество. Това е загуба на чувство за сигурност, загуба на сън без страх. Украинските деца са се научили да различават видовете ракети по звук, преди да научат таблицата за умножение. Те си пишат домашните под звуците на експлозии. Те плетат камуфлажни мрежи, вместо да играят безгрижно с връстниците си.

Статистиката е страшна и безмилосна. Към ноември 2026 г. в резултат на обстрели Русия уби 771 малки украинци, а още над 3 хиляди са ранени. Най-малкото дете е било едва на 2 дни.

Като цяло, приблизително 1,6 милиона украински деца остават под контрола на руските окупационни власти на територии, които не са контролирани от Украйна. Те са или насилствено изведени, или насилствено блокирани без право да напускат окупираните територии. Руският комисар по правата на децата Мария Лвова-Белова публично заяви за „заселване“ на над 744 000 украински деца в Русия. Русия ги разпръсква по своята територия. Русия не предоставя никаква информация за тези деца нито на нас, нито на международни организации. И това е ключов проблем за намирането на информация и проверката на данните, и работата по завръщането им.

Представете си, какво изпитва едно дете, какво е неговото отчаяние „когато е насилствено откъснато от родителите си, отведено в чужда страна, забранено му е да говори родния си език и е излъгано, че семейството му го е изоставило.“ Окупатори променят гражданството им, прехвърлят ги в руски семейства и на границата отхвърлят опитите им да напуснат Русия.

Регионалният център за правата на човека на Украйна към днешна дата е документирал 165 „лагера за превъзпитание“, където украинските деца са подложени на милитаризация и русификация. московският механизъм на ОССЕ заключи, че действията на Русия срещу украински деца представляват умишлена и систематична политика, насочена към заличаване на тяхната украинска идентичност.

Държавата агресор се опитва да третира украинските деца като военен трофей и стига до опити да ги вкарва в списъци за обмен на военнопленници. Децата – не могат да бъдат военнопленници. Те не са обект на търг.

Въоръжената агресия на Русия срещу Украйна има катастрофални последици за най-малките украинци. Докладът на Генералния секретар на ООН за 2025 г. относно децата и въоръжените конфликти, представен на 16 юни 2026 г., потвърждава опустошителното въздействие на руската агресия върху украинските деца с документирани факти за убийства и наранявания, нападения над училища и болници, сексуално насилие, незаконни депортации и опити за заличаване на самоличността на украинските деца.

Руските служители активно участват в тази геноцидната кампания, унищожавайки фактите, спомени и следи на депортираните деца от Украйна. Тези действия представляват умишлена кампания за етническо прочистване в нарушение на Конвенцията за предотвратяване и наказване на престъплението геноцид. През март 2026 г. Независимата международна комисия на ООН (OHCHR) официално призна депортирането и насилственото изчезване на украински деца за престъпления срещу човечността от страна на руските власти. Нещо повече, на 12 ноември 2026 г. Европейският парламент прие резолюция, с която се декларира, че действията на Русия спрямо украинските деца отговарят на правното определение за геноцид и се призовават държавите членки на ЕС официално да ги признаят за такива.

Украйна благодари всичките си партньори за съвместните усилия в противодействие срещу тези престъпления. Така, Украйна и Канада стартираха Международната коалиция за завръщане на украинските деца, като част от инициативата „Bring Kids Back UA“. 46 държави, заедно с Европейския съюз, Съвета на Европа и Парламентарната асамблея на ОССЕ, се присъединиха към коалицията.

Благодарение на съвместната дейност 2825 украински деца са успешно върнати от Русия. Всяко едно от тях се връща в семейство – биологично или приемно, получават индивидуален план за подкрепа и помощ от психолози, социални работници, адвокати и педагози. Както и по-нататъшна подкрепа от държави-партньори във възстановяването на тяхното психическо и физическо здравословно състояние.

Украйна благодари на Република България за това, че не остана безучастна към тази болка на Украйна и се присъедини към Международната коалиция за завръщане на украинските деца. Хиляди украински деца също намериха убежище на Българска земя след 24 февруари 2022 г. Българският народ отвори за тях не само границите си, но и сърцата си. Виждаме и ценим всичко: всяка осигурена стая, всяко място в училище, всяко топло одеяло и искрена усмивка. Благодарение на вас тези деца най-накрая могат да спят без страх, въпреки че много от тях все още инстинктивно потръпват, когато чуят силен звук в мирното българско небе.

Мащабът и цинизмът на руските престъпления срещу деца в Украйна надхвърлят рамките на човешкото разбиране, а всяка детска съдба и живот не може да се възприема като данните за статистика.

Нашият общ морален дълг днес е да спрем държавата агресор, да изцелим раните и да запазим живота на децата, здравето, идентичността им и възможността да бъдат свободни украинци на независима Украйна в мирна и просперираща Европа.

Следете новините ни в :