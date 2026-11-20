Проф. Нели Георгиева пое временно управлението на Химикотехнологичния и металургичен университет (ХТМУ) – София. Тя е назначена за временно изпълняващ длъжността ректор със заповед на министъра на образованието и науката проф. Георги Вълчев, съобщават от МОН.

Считано от 13 ноември тя е поела поста от досегашния временно изпълняващ длъжността ректор проф. Данчо Даналев, който участва в проведения избор за титулярен ректор заедно с проф. Николай Карев. Резултатите от избора са предмет на съдебен спор, като производството продължава и към момента.

С оглед на продължаващия съдебен спор и необходимостта от стабилизиране на управлението министър Вълчев предприе действия за предсрочно освобождаване на досегашния временно изпълняващ длъжността ректор и назначаване на нов.

Проф. Георгиева ще изпълнява функциите временно, но за срок не по-дълъг от шест месеца. Назначаването й осигурява непрекъснатост на управлението и изпълнението на важни дейности от компетентността на ректора, сред които издаването на документи, обявяването на конкурси за академични длъжности, управлението на финансовите средства и изпълнението на политиката за развитие на висшето училище.

Проф. Нели Георгиева е дългогодишен преподавател в катедра „Биотехнология“ на ХТМУ и декан на Факултета по химично и системно инженерство.

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