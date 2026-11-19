Столичната полиция се самосезира след публикувани в чат приложение клипове, на които се вижда как група момчета блудстват с 15-годишно момиче.
Това са компания, има сред тях непълнолетни, коитo извършват блудствени действия с непълнолетно момиче, заяви пред БНТ гл. инсп. Стефан Попов, началник на сектор „Детска престъпност и криминален контингент“ - СДВР.
Всички хора от клипа са установени. Момичето е установено, разпитано е, осигурили сме й психолог. Така че работим, но идеята е това дете - да не навлизаме и да не го виктимизираме допълнително. Най-вероятно това е целта: да се пусне в социалните мрежи и да се придобие, както и друг път се е случвало, популярност сред хората, които са го публикували, заяви още Стефан Попов.
Материалите са докладвани на прокуратурата и по случая е образувано досъдебно производство.
По информацията на bTV случаят е от началото на месеца. След посещение на детска дискотека в София група момчета и две момичета се събрали на домашно парти в апартамент в столичен квартал. Там едно от момичетата е станало жертва на сексуалните посегателства.Следете новините ни в :
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