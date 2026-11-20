Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че срещата му с китайския лидер Си Дзинпин и руския президент Владимир Путин е преминала в атмосфера на „страхотна енергия“, предаде Ройтерс.

Той съобщи, че тримата са обсъдили ограничаването на разпространението на ядрените оръжия.

„Говорихме за необходимостта да си сътрудничим, за да спрем разпространението на тази ядрена заплаха по цялата ни планета. По-специално обсъдихме подробно как да гарантираме, че Иран никога няма да притежава ядрено оръжие. Те (иранците) са луди. Няма да им позволим да имат ядрено оръжие“, заяви Тръмп на пресконференция.

По думите му Иран желае да сключи споразумение за прекратяване на войната.

"Те искат да сключим сделка, но не искат да сключим сделка, която да е приемлива за мен", каза Тръмп пред репортери.

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