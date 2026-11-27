Около 628 млн. евро е бюджетът за сектор "Транспорт" за 2027 г. Бюджетът е консервативен и прагматичен, коментира ресорният министър Георги Пеев на пресконференция, на която представи основните параметри за финансиране.

Акцент в тази последна година преди новия европейски бюджет е безопасността - в ЖП, пътния, водния и въздушния транспорт. Най-много средства са предвидени за безопасност в ЖП транспорта - 123,1 млн. евро, 10 млн. евро - за доразвиване на въздушния медицински транспорт (обучение на пилоти и завършване на оперативни бази), 16 млн. за водния транспорт - за интегрирана система за търсене и спасяване в Черно море.

32,4 милиона евро са за поддръжка на новите влакове на БДЖ. Преговори вече се водят за закупуване на още нови влакове, заяви министър Пеев. Други 33,1 милиона са за голям капиталов ремонт на старите влакове, какъвто не е правен много години.

Подготвят нов ЖП коридор за връзка с Азия и Близкия изток

Подготвя се работата за строеж на нови ЖП обекти - един от тях е ЖП връзка Ямбол-Елхово-Лесово (до границата с Турция).

"Има сериозен интерес от страни от Близкия изток да изградят алтернатива на Ормузкия проток", обясни министърът.

Предвижда се изграждане на железопътна, енергийна и комуникационна инфраструктура през Йордания, Сирия и Турция - т.нар. среден коридор, и България има възможност да се превърне в естествено продължение на този маршрут към Европа. В тази връзка страната планира удвояване на капацитета на линията Свиленград-Пловдив и построяване на новата линия до Лесово.

28,4 млн. евро ще бъдат отделени за модернизация на инфраструктурата на НКЖИ между Перник и Радомир.

Прекратени са проекти за над 350 млн. евро

Георги Пеев подчерта, че са прекратени проекти за над 350 млн. евро, "защото най-скъпи са недовършените проекти". В някои прекратени проекти е имало завишени цени и съмнения за уредени обществени поръчки - като при този за жп линията Видин-Срацимир, където е била заложена двойно по-висока цена в сравнение с Румъния. Други трасета са проектирани за движение на влаковете със 160 км/ч, вкл. в планински участъци, което оскъпява и бави строежа. По думите на министър Пеев няма необходимост всяка една ЖП линия да е с капацитет за движение от 160 км/ч.

През декември предстои и подписване на споразумение със Северна Македония за общ тунел.

Съкращават се 1800 щатни бройки

Десетима служители от министерството са съкратени до момента. След анализ се планира да бъдат съкратени 1800 щатни бройки - те са от незаети места и излизащи в пенсия служители.

''Юнион Ивкони'' - новият ЖП превозвач

Част от служителите на БДЖ преминават към обслужване на първия частен ЖП превозвач за пътнически превози "Юнион Ивкони". На служителите са предложени условия, които дългосрочно да запазят условията им на работа в БДЖ.

Първият влак на "Юнион Ивкони" трябва да тръгне на 13 декември. Очаква се цените да са съпоставими с тези в БДЖ, пътниците да могат да ползват обичайните си намаления и да купуват билети от обща платформа. Първоначално това ще е съществуващата онлайн платформа за билети на БДЖ, а в момента се изгражда нова обединена платформа за двата ЖП превозвача.

Системата за продажба на билети трябва да работи така, че пътуващите дори да не е нужно да се замислят кой е превозвачът, заяви министър Пеев.

Пътната безопасност: дигитално ядро събира данни от всички камери

В началото на 2027 г. ще бъде представен обединеният проект за пътна безопасност - "дигитално ядро" с информация, постъпваща от всички камери и източници. Ще я следи център за контрол на пътя.

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