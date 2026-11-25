Строеж на жилищна кооперация върху детска площадка във варненския квартал "Чайка" е възобновен часове след отстраняването на кмета Благомир Коцев, сигнализират читатели.

"По-малко от 12 часа след решението за Благомир Коцев подновиха строежа в "Чайка". Махната ограничителните ленти, за да може да влезе строителната техника, донесоха контейнери за строителните отпадъци", алармира читател на OFFNews.

Местните жители са гневни, че размразяването на строежа се случва въпреки заведен сигнал в прокуратурата и общината и уверения от новата власт, че застрояването няма да бъде допуснато.

Във вторник Благомир Коцев също съобщи, че е възобновено изграждането на частна кооперация върху детска площадка и алея край блок 33 в кв. „Чайка“ - часове след отстраняването му от ОИК-Варна. Проектът бе замразен през лятото на 2026 г. след недоволство на граждани.

Благомир Коцев припомня, че е спрял строежа "след мощно недоволство на граждани".

Ето какво написа Коцев:

Само в рамките на днешния ден:

* Започна светкавичното изграждане на частна кооперация върху детска площадка и алея край блок 33 в квартал „Чайка“, което спрях след мощно недоволство от гражданите още през лятото. Проектант там е областният координатор на ГЕРБ Стоян Петков, а строител е „Планекс“ на председателя на Общинския съвет и шеф на групата на „Алтернативата“ Христо Димитров.

* В интервю за Българското национално радио, общинският съветник Георги Кулински, пак от „Алтернативата“, заяви, че Варна три години била в застой и сега в Общинския съвет имат самочувствието, че могат да наваксат пропуснатото за една година. Чудесно е, че в национален ефир прозвуча заявка кой ще управлява града. Нека всички знаят. Варна в следващата една година ще се ръководи от „Алтернативата“ на застроителите.

* В брифинг за медиите Цончо Ганев от Възраждане изрази задоволство, че са свалили кмета на Варна през ОИК. Причисляваме ги автоматично към управлението на „Алтернативата“ и „Български глас“. Може би и ГЕРБ ще се включат, щом като партия ГЕРБ и ГЕРБ-Варна са отделни структури, както стана ясно от позицията на Бойко Борисов.

Може би много хора не знаят, но понеже обещах да падат маските, ще споделя и друго. Христо Димитров възнамерява да застроява още едно междублоково пространство. Това между „Бялата къща“ и блок 68 в „Чайка“. Сега там има прекрасна квартална градинка. Но като вземат властта, на нейно място ще вдигнат блок. Спирах го в продължение на месеци. Вече не мога.

А пък Георги Кулински навремето застрои общински имот с една бележка от бившия шеф на Общинска собственост по времето на Портних.

Сега им се е паднало. Ден година храни."

В същото време председателят на ГЕРБ-Варна Стоян Петков отрече твърденията, че е проектант на спорния строеж до блок 33 в квартал "Чайка".

По думите му с лесна справка в общинската администрация може да се установи кои са реалните проектанти на обекта. Петков каза пред БНР, че няма отношение нито към собствеността на имота, нито към проектирането на сградата.



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