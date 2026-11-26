Севлиево е сред малкото общини, които не са увеличавали таксата за битови отпадъци през последните три години, изтъкват от общинската администрация. Сега местната администрация предлага актуализация с 16%, като мотивира промяната с нарасналите разходи за сметосъбиране, транспортиране и третиране на отпадъците. Гражданите могат да подават предложения и възражения до 14 декември 2026 г.

Община Севлиево предлага увеличение на такса „Битови отпадъци“ с 16% спрямо досегашния размер, приет през декември 2023 г. Предложението е част от подготовката на план-сметката за дейностите по чистотата през 2027 г.

От местната администрация посочват, че през последните три години таксата не е била увеличавана, въпреки същественото повишение на основните икономически показатели и разходите за издръжка на системата.

Като основни аргументи за промяната са посочени поскъпването на горивата, електроенергията, резервните части и поддръжката на специализираната техника, както и увеличените разходи за труд вследствие на ръста на минималната работна заплата и осигурителните прагове.

В доклада се отчита и влиянието на нормативните и екологичните изисквания, които водят до по-високи разходи за третиране, сепариране и депониране на отпадъците, както и за законоустановените отчисления по Закона за управление на отпадъците.

Над 2 млн. евро са предвидени за чистотата през 2027 г.

Общият размер на необходимите средства за дейностите по чистотата през 2027 г., заложени в план-сметката, възлиза на 2 097 045 евро.

Разпределението е следното:

• 1 172 690 евро (56%) – събиране и транспортиране на битовите отпадъци; • 579 505 евро (28%) – третиране на отпадъците в съоръжения и инсталации, включително депониране и отчисления по ЗУО; • 344 850 евро (16%) – поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване.

От администрацията подчертават, че предложеното увеличение няма да покрива пълния размер на разходите за системата. Целта е да се запази социалната поносимост за гражданите и бизнеса, като евентуалният недостиг ще бъде компенсиран с други собствени приходи на общинския бюджет.

Според мотивите на предложението актуализацията е необходима не само за покриване на нарасналите разходи, но и за осигуряване на устойчиво управление на отпадъците, поддържане на чистотата в населените места, обновяване на съдовете за смет и непрекъсваемост на услугите.

Защо таксата остава по досегашния ред през 2027 г.?

В доклада се посочва и предвиденото в проекта на Закона за държавния бюджет за 2027 г. отлагане на прилагането на новите основи за изчисляване на такса „Битови отпадъци“ до 2028 г.

Това означава, че за 2027 г. таксата ще продължи да се определя по досегашния ред, но при съобразяване с актуалните икономически условия и нормативни изисквания.

Предстояща промяна в данъчните оценки на имотите

Паралелно с обсъждането на такса „Битови отпадъци“ за 2027 г. предстои и друга съществена промяна, която ще засегне собствениците на недвижими имоти. Парламентът прие законодателни промени, предвиждащи поетапно увеличение на базисните стойности за определяне на данъчните оценки на имотите – с 30% през 2027 г. и с още 35% през всяка от следващите две години – 2028 и 2029 г.

Това увеличение би довело до по-висока данъчна основа за определяне на годишния данък върху недвижимите имоти, като реалният размер на задължението ще зависи и от ставките, определяни от общинските съвети.

Важно уточнение е, че според публикуваните текстове на законопроекта новите данъчни оценки няма да се прилагат при изчисляването на такса „Битови отпадъци“. От Националното сдружение на общините обаче са посочили правна неяснота в предложените разпоредби, която предстои да бъде изчистена между първо и второ четене. Така окончателният механизъм все още подлежи на уточняване.

Гражданите могат да подават възражения до 14 декември.

Заинтересованите граждани и организации могат да се запознаят с пълния пакет документи и да внесат писмени предложения или възражения до 14 декември 2026 г. за планираното учеличение на ТБО в Севлиево.

Документите се приемат:

• В Центъра за административно обслужване на Община Севлиево – пл. „Свобода“ № 1;

• По електронен път на адрес: [email protected]. Предстои предложението да премине през процедурата за обществено обсъждане и разглеждане от общинските органи.



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