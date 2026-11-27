През нощта ще бъде облачно, в Западна България, а към сутринта и в Централна ще има валежи от дъжд.

В Южна и Източна България ще духа слаб до умерен южен вятър. Почти тихо ще бъде в Дунавската равнина и Горнотракийската низина. Минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, в крайните югозападни райони, Източните Родопи и по Черноморието до 8°-9°, в София около 2°, показва прогнозата за времето на НИМХ.

През деня ще бъде облачно с валежи от дъжд, по-интензивни и значителни в следобедните часове и през нощта срещу събота в Южна България. Ще продължи да духа слаб до умерен южен вятър, който в следобедните часове ще започне да се ориентира от север-североизток, най-напред в североизточните райони, а през нощта срещу събота и в по-голямата част от страна. Ще започне и да се усилва. Максималните температури ще бъдат от 5°-6° в Северозападна България до 15°-16° в Югоизточна, в София - около 8°.

В планините ще бъде облачно с валежи от сняг, под 1800-2000 метра от дъжд. Ще духа умерен и силен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра – около 3°.

По Черноморието ще бъде облачно, главно в следобедните и вечерните часове с валежи от дъжд, по-значителни по южното крайбрежие. Ще духа слаб вятър от юг-югозапад, но вечерта ще започне да се ориентира от север и да се усилва. Максималните температури ще бъдат между 10° и 15°. Температурата на морската вода е 12°-14°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

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