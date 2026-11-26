Нека си остане диво и зелено. Асфалт има предостатъчно наоколо.

Това е едно от посланията на гражданите, участвали в общественото допитване за бъдещето на парк „Кукуряк“ в столичния квартал „Овча купел“. Общо 3453 души се включиха в проучването, проведено в периода август – октомври 2026 г. Чрез 3428 попълнени онлайн анкети и 25 задълбочени интервюта бяха събрани мнения и предложения, които ще залегнат в заданието за предстоящия международен архитектурен конкурс. Част от процеса беше и работилница за идеи с жители на квартала.

Близо 74% от участниците в проучването живеят в непосредствена близост до бъдещия парк, а други близо 16% – в по-отдалечени части на квартала.

От гражданска мечта през 2009 г. до реален проект за нов парк на София

Историята на парк „Кукуряк“ започва през 2009 г., когато граждански организации внасят предложение до Столична община за създаването на ново парково пространство в „Овча купел“. В продължение на години реализацията на идеята е възпрепятствана от необходимостта да бъде уредена собствеността върху терените, част от които принадлежат на Българската академия на науките (БАН).

На 25 март 2026 г. Столична община и БАН подписаха споразумение, което отвори пътя към реализацията на дългогодишната гражданска инициатива. Близо 82 декара са предвидени за изграждането на нов обществен парк и прилежащата улична инфраструктура. Други близо 7 декара остават за БАН, която предвижда развитието на астрономически, образователен и културен комплекс.

В заданието за архитектурния конкурс ще бъде обърнато специално внимание и на връзката между бъдещия парк и комплекса на БАН, така че двата проекта да се развиват в хармония.

Какъв парк искат жителите на „Овча купел“?

Резултатите от проучването показват, че „Кукуряк“ има потенциала да се превърне в естествен център на живота в квартала.

Над 80% от анкетираните заявяват, че биха посещавали парка ежедневно или няколко пъти седмично, а 87% биха стигали до него пеша. Това поставя във фокуса на бъдещото проектиране удобните и безопасни пешеходни връзки с околните жилищни зони и достъпа от различни посоки. Сред приоритетните подходи са тези в близост до метростанция „Мизия“, бул. „Монтевидео“ и 88. СУ „Димитър Попниколов“.

Категоричният фаворит сред желанията на гражданите е зеленината. Ето как изглеждат част от техните предпочитания:

• 3176 души искат повече дървета и сянка;

• 1880 – спокойни и тихи места за почивка;

• 1802 – детски площадки;

• 1365 – пространства за спорт;

• 1272 – водни елементи;

• 904 – зона за кучета;

• 858 – естествени и диви зелени площи;

• 701 – запазване на голяма свободна поляна.



„Пространството тук е като бял дроб на този квартал“, казва един от участниците в задълбочените интервюта.

От наблюдение на птици до учене на открито

Бъдещият парк провокира въображението на жителите на „Овча купел“. Сред предложенията им са места за наблюдение на птици, изложби на бонсай дървета и произведения на изкуството, пространства за йога, пикници, празнуване на рождени дни и културни събития.

„Да засеем нови секвои в парка. Да им сложим табелки. Всяко училище в района може да засади свое дръвче“, предлага участник в допитването.

Любопитни са и резултатите по отношение на детските пространства. Комбинираните площадки и тези, които използват природни елементи – дърво, пясък, релеф и растителност – привличат повече интерес от традиционните заградени площадки. Сред идеите са батути, въжени съоръжения, тролеи и водни елементи за игра.

Близостта до Нов български университет вдъхновява и предложенията за обособяване на пространства за учене, самостоятелна работа и общуване на открито, подходящи за студенти и млади хора.

Гражданите искат още нещо – „Кукуряк“ да има собствена идентичност. Да не бъде просто поредният парк на София, а разпознаваемо място, което носи природния, историческия и културния характер на „Овча купел“. Сред възможните източници на вдъхновение са самото растение кукуряк, историята на името на квартала и близостта до Витоша.

От „кучешката поляна“ до парк за всички поколения

Днес теренът е познат сред местните жители като „кучешката поляна“. С това име той присъства дори в Google Maps. През годините около него се е формирала общност от собственици на домашни любимци, за които мястото е не просто пространство за ежедневна разходка, а и възможност за срещи, приятелства и общуване.

Как тази вече съществуваща функция да бъде запазена и съчетана с потребностите на останалите посетители, е едно от предизвикателствата пред бъдещите проектанти.

Да има място за всеки, без различните занимания да си пречат – това е сред най-важните послания на гражданите. Паркът трябва да бъде гостоприемен както за семействата с малки деца и възрастните хора, които търсят тишина и спокойствие, така и за младите хора, спортуващите и собствениците на домашни любимци.

Какво предстои?

Събраните мнения и предложения ще бъдат използвани при разработването на заданието за международния архитектурен конкурс. Основното предизвикателство пред участниците в него ще бъде намирането на баланс между съхраняването на природния характер на мястото и създаването на пълноценна паркова среда за всички поколения.

Предвиденият график за реализация на проекта включва:

• Януари 2027 г. – обявяване на международния архитектурен конкурс;

• Април 2027 г. – оценяване на проектните предложения от международно жури и избор на победител;

• Края на август 2027 г. – планирано завършване на техническия проект;

• Есента на 2027 г. – предвидено начало на изграждането на парка;

• Есента на 2028 г. – планирано завършване на парка.





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