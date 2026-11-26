Заводът за барут, чието изграждане е планирано край димитровградското село Бодрово, ще бъде разположен на повече от два километра от населеното място.

Това каза кметът на Димитровград Иво Димов по време на заседание на Общинския съвет, цитиран от БТА.

Кметът уточни, че информацията е от среща с представител на инвеститора и представители на различни институции, състояла се при областния управител на Хасково.

Димов поясни още, че теренът от около 1300 дка е бил използван за военен полигон. Производствените сгради и складовете на бъдещия завод ще бъдат разположени във вътрешността на имота, на отстояние около 2,6 километра от селото. В плана е предвиден обходен маршрут за транспортните средства, които няма да преминават през населеното място.

Той увери, че дейността на предприятието ще бъде под контрола на компетентните държавни институции, сред които Министерството на вътрешните работи и Инспекцията по труда, по повод притесненията на хората, които са свързани с безопасността, екологията и липсата на достатъчно информация за инвестиционното намерение.

Планирано е производствената технология де не включва открити пещи. Предвижда се предприятието да разполага със собствена пречиствателна станция, автоматизирани системи за контрол и охрана, включително въоръжена охрана. По представената информация от инвеститора се очаква да бъдат открити около 120-130 работни места с добро възнаграждение.

Димов съобщи още, че за населените места в района се предвижда фонд за подобряване на средата, като жителите ще могат да определят за какви дейности да бъдат използвани средствата.

Кметът подчерта, че проектът е в начален етап и предстои обществено обсъждане с жителите на засегнатите населени места. Той е настоял за организиране на среща в най-кратки срокове, на която инвеститорът и компетентните институции да представят подробна информация и да отговорят на въпросите на хората.

За инвестицията край село Бодрово подробности съобщи вчера вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев, като посочи, че държавата ще има пряко акционерно участие в него от близо 50 процента, без да се налага пряко финансово финансиране от бюджета. Основните ангажименти на държавата ще бъдат осигуряването на административно съдействие и апортирането на имоти и обекти с отпаднала необходимост.

Точните параметри все още са предмет на активни преговори, тъй като става дума за чувствителна индустрия и обект, свързан с националната сигурност.

По думите му съществува сериозен недостиг на барут като суровина за отбранителната индустрия. Предвижда се новият завод да задоволи част от тази нужда, но ще бъдат необходими и допълнителни производствени мощности. Пулев подчерта, че проектът за завода за барут не е за сметка на инвестицията на „Райнметал“, а ще допълва производствения капацитет на страната.

Преди това заводът за производство на барут с инвестиция от 250 млн. евро, беше обявен от правителството за обект с национално значение.

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