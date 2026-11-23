Срещу намеренията за крайни регулации на новите продукти в ЕС се изправят вече стотици хиляди хора и организации в Европа - експерти от научните и медицинските среди, европейските синдикати, фермерите и преработвателите на тютюневата суровина, икономическите оператори, потребители и граждани, дори и Регулаторният контролен съвет на самата ЕК.

В писмо до правителството: тютюнопроизводителите настояват за защита на сектора пред ЕС

Шепа политици по върховете на Брюксел внушават, че забраните в областта на тютюневата регулация са единственият подход за здравна защита – идеологическа позиция, по която липсва консенсус. Тя се сблъсква с множество нива на разминаване - пренебрегва науката, обществените нагласи, социално-икономическите последици и вътрешната институционалната позиция в рамките на Комисията.

НАУКАТА ГОВОРИ, БРЮКСЕЛ ЧУВА ЛИ?

За 9-та поредна година над 150 медицински специалисти и здравни експерти от 43 страни на международната мрежа SCOHRE критикуват Брюксел за непоследователност в намеренията относно новите европейски регулации за тютюна и никотина. Те алармират за селективен подбор на данни, премълчаване на отхвърлени от научната общност публикации поради методологична нелегитимност и предупреждават за реалния риск политическите амбиции да доведат до регулаторни решения, които ще задържат тютюнопушенето в Европа на високи нива.

През ноември – световния месец за борба с рака на белия дроб, се проведе специална среща на професионалисти в медицинската и здравната наука, които ясно формулираха проблема за Европа – „Първо се вземат политическите решения, а след това се селектират научни данни в тяхна подкрепа. Групи с влияние в Брюксел определят кои здравно-експертни мнения да бъдат чути и кои да бъдат пренебрегнати. Когато става въпрос за рисковия профил при различните тютюневи и никотинови продукти, европейските институции прилагат подходи, неподкрепени от всеобхватни научни доказателства, които се представят за стандарти.

Това са част от критиките относно политическия подход, които водещи експерти от Международната научна организация SCOHRE отправиха към европейските политици по време на уебинар, посветен на световния месец за борба на рак на белия дроб в продължение на „No Smoke Summit”, проведен в Атина в края на месец септември.

Дискусията се проведе в ключов за европейското тютюнево законодателство момент, когато собственият контролен орган на Европейската комисия - Съветът за регулаторен контрол, даде второ отрицателно становище по проекта на оценката на въздействието на предстоящата ревизия на директивите за регулиране на тютюна и никотина.

При положение, че средно 24% от европейците продължават да пушат, а всяка година около 700 000 души в ЕС умират вследствие на заболявания, свързани с тютюнопушенето, експертите предупредиха, че цената на погрешните политически решения може да бъде висока.

Д-р Константинос Фарсалинос, лекар и изследовател в областта на общественото здраве: „Има недоумение в научните среди как Брюксел сякаш обръща логиката, по която би трябвало да се създават здравните политики“.

„Изглежда, че доказателствата следват намеренията и решенията. Това означава, че те първо вземат решенията си или заявяват намеренията си, а след това търсят данни, които биха могли да подкрепят аргументите им“, заяви д-р Фарсалинос. „А това се нарича селективен подбор на доказателства“, допълни той и уточни, че „става въпрос за подбиране само на онези научни данни, които подкрепят определена позиция, докато останалите се пренебрегват. Като пример Фарсалинос посочи две решения в европейската здравна политика, взети в рамките на само 12 дни.

На 16 септември Европейският парламент прие резолюция в областта на сърдечносъдовото здраве, в която ясно се посочва, че различните никотинови продукти могат да носят различен риск за здравето. На 28 септември обаче, същият Европейски парламент при гласуване на резолюция, свързана с плана за борба с рака, това разграничение бе „забравено“ и не намери отражение.

Д-р Стелиос Кимпуропулос, психиатър и евродепутат до 2024 г.: Кого всъщност слуша Брюксел?

Обяснение на този въпрос предложи човек с опит в европейската политика - бившият гръцки евродепутат и представител на Европейската народна партия в Европейския парламент в периода 2019-2024 г. Според него една от причините може да се крие във влиянието на различни лобистки групи. От значение е кои организации успяват да достигнат до повече евродепутати, кои учени са поканени да представят своите изследвания и кои аргументи получават най-голяма гласност.

Клайв Бейтс, британският експерт по публични политики: Първо решенията, после доказателствата?

Още по-категоричен той насочи вниманието към влиянието на неправителствените организации върху европейската тютюнева политика: „Много пари, много групово мислене, много затворени кръгове“, описа Бейтс част от тази среда в Брюксел и допълни: „Съществува опасност европейските институции да чуват предимно аргументите на организации, които споделят сходни позиции, докато обективната научна гледна точка остава извън дебата.“

Проф. Дейвид Суинър, канадски експерт по здравно право и политика: Швеция е пример за държава, чийто опит заслужава вниманието на европейските законодатели.

Според него политики на ограничения и забрани, които не отчитат различията в риска, могат да постигнат точно обратното на поставената цел - вместо да ускорят намаляването на тютюнопушенето, да допринесат за неговото запазване. Експертът предупреди и за друга опасност - хората да загубят доверие в здравните институции, когато смятат, че техните решения се разминават с научните доказателства или с реалния им опит.

Защо е важно цигарите и негоримите продукти да не се поставят под общ знаменател?

Никотинът е активно вещество, което предизвиква зависимостта – това го превръща в риск. Но голяма част от заболяванията, свързани с тютюнопушенето се дължат на токсичните вещества, които се отделят при горенето и вдишването на цигарения дим, а това е огромният риск. Именно тук се крие едно от основните различия между конвенционалните цигари и бездимните алтернативи. Рискът от пристрастяване, заради никотина, е сходен във всички продукти, които го съдържат, но останалата и по-сериозна част от риска е в канцерогените, токсините, катраните в дима.

Д-р Стелиос Кимпуропулос обясни защо е важно при оценката на риска да се взема предвид и кой употребява съответния продукт – пушач, непушач, употребяващ тютюн, никотин и т.н. За човек, който никога не е пушил, употребата на никотинов продукт носи този допълнителен риск. Но за възрастен пушач, който не успява да се откаже и би продължил да употребява никотин, въпросът е дали да продължи да пуши цигари или преминаването към друг негорим продукт може да намали риска.

Според експертите предотвратяването на употребата на никотин сред най-младите хора и непушачите е изключително важна цел, но тя не трябва да изключва възможността да се търсят решения за милионите пълнолетни пушачи на цигари.

Този извод е добре показан в графиката, агрегирайки данни със сравнима методология за десетгодишен период от време от наличните световни източници, включително и екстраполация на проекция за 2025 г. с цел поради липсващи данни за годината, относно нивата на средното потребление на цигарите и на негоримите изделия сред населението на възраст над 15 години за териториите на САЩ, Европа и Австралия които илюстрират проблема на стария континент. В Европа, където здравните политики са най-рестриктивни и предубедени спрямо новите негорими продукти, те най-бавно навлизат, а в резултат от това тютюнопушенето остава високо. Намалението му е най-малко в сравнение със САЩ и Австралия, които се славят с най-рестриктивните политики срещу тютюна, но подходите са различни, тъй като базират регулаторните си решения на науката.





Данните са илюстративни стойности/схематични проекции поради липса на единни хармонизирани серии.

Европа: При цигарите/тютюнопушенето спадът за 10 години е с 2.5 процентни пункта от около 27,5% през 2015 г. до ~24% през 2024–2025 г. А средното увеличение при разпространението на негорими нови изделия е средно едва около +0.8 п.п. достигайки до около 3% за вейпинг продукти, 2% за нагреваем тютюн и 1.4% за никотинови паучове.

САЩ: Цигарите от около 20,1% през 2015 г. са спаднали до 15,4% през 2025 г., спадът е с 4,7 процентни пункта. А средното увеличение за всички нови негорими изделия се изчислява на +2,2 пр.п., като електронните цигари достигат до 7.5%, никотиновите паучове – до около 3%, а нагреваемите тютюневи продукти – до 1.2%.

Австралия: Пушенето на цигари от 15,4% през 2015 г. спада до 11,2% през 2025 г. – с 4,2 процентни пункта при средно увеличение от +2.9 пр. п. за негоримите продукти, най-високо увеличение при електронните цигари през 2024/25 – 8.8%, а за нагреваемите изделия и никотиновите паучове - под 1%.

Спадът на пушенето върви паралелно с нарастване на употребата на негорими продукти. По-голямото намаляване на пушенето означава намаляване на експозицията към остатъчните продукти на горенето, които са доказано основен източник на тежкия здравен товар от цигарите. Преминаването към негорими продукти не означава премахване на риска, а промяна на рисковия профил, който не елиминира частта на никотиновия риск, но намалява експозицията на високите концентрации на канцерогени, токсини, катрани в цигарения дим.

Учените от SCOHRE подчертават, че напълно споделят целите на Брюксел за намаляване на тютюнопушенето и за предпазване на младите хора от употребата на никотин и тютюн. Те обаче предупреждават, че забрани на новите негорими продукти са в противоречие с риска на тези продукти в сравнение с цигарите. Радикалните регулации носят опасност от непредвидени последствия, включително разрастване на незаконната търговия. Критиките, отправени по време на международния форум, не са първите към Европейската комисия. Още на 12 октомври 2026 г. Управителният съвет на SCOHRE изпрати официално писмо до еврокомисаря по здравеопазването Оливер Вархеи с призив новите европейски правила за тютюневите и никотиновите продукти да се основават на научни доказателства.

ГОВОРИ БРЮКСЕЛ, А САМИЯТ БРЮКСЕЛ ЧУВА ЛИ СЕ?

Две вътрешни за Брюксел отрицателни оценки за заявеното тютюневото законодателство

Заявените плановете на Европейската комисия за ограничения и забрани върху новите тютюневи и никотинови продукти и за изравняване на всички мерки, въпреки разликата във вредата между различните експозиции, срещат сериозно препятствие на ниво Комисия. Комитетът за регулаторен контрол (Regulatory Scrutiny Board) - независим орган в рамките на самата Комисия, който проверява качеството на анализите зад всяка европейска законодателна инициатива - даде две последователни отрицателни становища по проекта на оценката на въздействието на новата Директива за тютюневите изделия.

Това не прецедент. Отрицателна оценка, свързана с европейското тютюнево законодателство, от контролния орган беше даден и преди повече от десет години по анализа на настоящата директива, приета през 2014 г. Според Клайв Бейтс още тогава са били повдигнати важни въпроси. Сред тях е дали намаляването на тютюнопушенето в Европа се дължи само на европейските регулации или на мерките, предприети от отделните държави, или на ролята на на новите бездимни продукти. „Комитетът за регулаторен контрол още тогава беше обърнал внимание на политиците в Комисията, че може би пропускат възможност за намаляване на вредата, като демонизират новите продукти“, посочи Бейтс.

ГОВОРЯТ ГРАЖДАНИТЕ, ЧУВА ЛИ БРЮКСЕЛ ГЛАСА НА 124 000 УЧАСТНИЦИ В ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ?

В писмо от 10 ноември европейската потребителска организация European Tobacco Harm Reduction Advocates (ETHRA) поставя под въпрос начина, по който Комисията отчита мнението на близо 124 000 граждани, експерти, организации и други заинтересовани страни, участвали в публичните консултациите за бъдещото законодателство.

Според организацията в една от двете обществените консултации, в която са постъпили близо 43 000 становища, Комисията отчита приоритетно данните от около 170 здравни институции и организации, които представляват едва около 0.4% от всички подадени становища.

От ETHRA критикуват и самите въпросници на Европейската комисия, които според тях не просто не правят достатъчно ясно разграничение между конвенционалните цигари и негоримите алтернативи, а са насочващи в избрана от Брюксел посока или не дават възможност за избор на друга в подкрепа на научните доказателства за по-нисък риск.

На фона на подготвяните нови европейски правила от Европейската комисия основният въпрос остава открит - ще се основава ли предложението за бъдещите регулации на реалните и обективни данни и на научните доказателства, или на предварително взети политически решения?

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