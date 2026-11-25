Десетки граждани се събраха в центъра на София на протест в подкрепа на отстранения кмет на Варна Благомир Коцев. В района има засилено полицейско присъствие.
Събралите се блокираха движението по улица "Георги С. Раковски" между бул. "Княз Ал. Дондуков" и ул. "Искър". Протестът е съгласуван със Столичната община, а организатори са "Продължаваме промяната".
Пред протестиращите депутатът от ПП Велислав Величков каза, че Коцев ще се кандидатира отново за кмет на Варна на предстоящите местни избори.Следете новините ни в :
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