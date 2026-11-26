Варненският бизнесмен Марин Митев даде едно от редките си интервюта на БНР по повод изказванията след отстраняването на кмета Благомир Коцев, че градът е завладян от групировки.

Депутати от "Демократична България" и самият Коцев коментираха, Кирил Йорданов е бил кмет на ТИМ, а Иван Портних – кмет на Даниел Славов.

По този повод Митев отговаря:

"Кирил Йорданов си беше кмет на тогавашното "Ново време". Беше ерата Добри Митев и така нататък, Димов. Кирил мисля, че беше един прекрасен кмет"... "Какво значи да владеем града? Всички поръчки, всички договорчета... Ние нямаме нито поръчки, нито договори имаме с общината – обслужване, не сме на вход и на изход. Има статистика. Нека се погледне кой какво става, какво прави, какви договори има."

Попитан дали е готов да проверят цялата документация на бизнеса му, Марин Митев казва:

"Ами какво да ми проверят? Първо, аз съм пенсионер! Могат да ми проверят пенсионните осигуровки! Да, разбира се. Всички дружества, които ние имаме, си имат управители, имат си директори, не сме само в туризма. Основно в града сме, в туризъм. Проектите са световноизвестните – нашият "Спортен комплекс Варна", Алея Първа, "Св. Св. Константин и Елена" – това са основно проектите ни в региончето."

Относно изказването на кмета на Варна Благомир Коцев, че той и екипът му са били под обсада заради постоянни атаки от хора, които искат да управляват вместо тях, Митев отрече от негово име да е оказвано влияние:

"Настоящият кмет Благомир Коцев, като гражданин ми е приятел. Той може да го потвърди. Често се виждам с него. По житейски въпроси, коментари. Като коментар, не на позиция на нещо, а като приятел, като гражданин".

Митев не приема етикета "олигарх":

Аз съм си пенсионер. Какво влияние? Имам приятели – и кметът ми е приятел, и Дънката ми е приятел, и с контрагентите, и с фирмите, които работим, строителния бранш. Всичко... 250 000 човека град, от които някакъв продукт създават една трета".

Той оцени като "виц" твърдението, че "Дънката и ТИМ" са свалили кмета на Варна чрез Общинската избирателна комисия.

"Това сериозно ли е? Абсурд Даниел Славов да изкара, значи, 20 000 по 20 – 400 000 евро! Абсурд! Той е стиснат! По-хубаво да си купи един часовник. А аз съм пенсионер! Пенсията не ми позволява!"

Цялото интервю е прелюбопитно - можете да го прочетете и чуете в сайта на БНР

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