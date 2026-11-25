Хиляди се събраха пред Съдената палата в знак на солидарност с всички, преживели или станали жертва на насилие, основано на пола, и с жените в Иран, които вече повече от два месеца се борят за правата, свободата и живота си. Протестът е под наслов: "НИТО ЕДНА ПОВЕЧЕ! Жени, Живот, Свобода".

Елате пред Съдебната палата на 25.11.2022 г. в 18:30 ч., за да покажем солидарност с всички, преживели или станали жертва на насилие, основано на пола, и с жените в Иран, които вече повече от два месеца се борят за правата, свободата и живота си!

‼ Искаме кризисни и консултативни центрове във всяка област на България незабавно!

‼ Искаме гласност на проблема и политики за превенция на насилието, не само наказания за вече извършилите престъпление!

‼ Настояваме за въвеждане на по-адекватни съвременни подходи като възстановителното правосъдие, които поставят нуждите на жертвата в основата на правосъдния процес!

‼ Искаме държавата да изпълнява и разшири поетия ангажимент за събирането и изготвянето на официална статистика за проблема с полово-базираното насилие!

‼ Настояваме за въвеждане на задължителни часове по сексуално образование в училищната програма, които да действат като превантивна мярка срещу сексуален тормоз!

‼ Искаме приемането и въвеждането на пакет от мерки, които да гарантират човешките права и достойния живот на мигрантките, бежанките, жените от ромски и друг малцинствен произход, ЛБТИ+ жените, затворничките, жените с увреждания, секс работничките, жените със зависимости и непълнолетните майки!

‼ Настояваме за адекватни заплати и условия на труд за медицинските сестри, грижовните работнички, шивачките и всички други, работещи в т.нар. „женски“ сектор!

‼ Искаме справедливост, права и достоен живот за всяка една жена!, пишат организаторите на протеста от "Феминистки мобилизации".

Между временно днес, четвърти беше задържан по досъдебното производство, което първоначално бе образувано за това, че през нощта на 31 октомври срещу 1 ноември в апартамент в София три непълнолетни момчета са блудствали с 15-годишно момиче.

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