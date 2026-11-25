Ще има ли коледни добавки за пенсионерите? Този въпрос вече няма да си задават всяка година възрастните хора с доходи под линията на бедност, защото отговорът му влезе в закон. С приетите текстове депутатите решиха всяка година да се предоставят целеви помощи, които да достигат до нуждаещите се през април - за Великден, и през ноември - преди Коледа.

Мярката ще обхване около 507 000 души и дава отговор на още ред въпроси за коледните добавки за пенсионерите. Те са: кои пенсионери ще получат коледни добавки, коледни добавки към пенсии, кога ще се изплащат коледните добавки, кой ще вземе коледни добавки, как ще става изплащане на коледни добавки, кой има право на коледни добавки, коледни добавки за пенсионери с телк и др.

Всъщност коледните добавки за пенсионерите вече не са само коледни добавки за пенсионерите.

Кой получава помощи за Великден и Коледа според закона:

пенсионери с доходи под линията на бедност;

многодетни семейства;

лица с увреждания;

самотно живеещи лица;

самотни майки;

Други групи, при съобразяване на определени критерии за достъп до помощта.

Законът за социалното подпомагане не предвижда конкретна стойност на помощта, придобила гражданственост като коледни добавки за пенсионерите. Вместо това депутатите ще я определят всяка година с разглеждането на Закона за държавния бюджет. Правилото е, че размерът на коледните добавки за пенсионерите, а и за всички останали правоимащи, не може да бъде по-малък от предходната година.

Коледните добавки за 2026 г. са в размер на 50 евро и изплащането им вече започна. По новите правила помощта се администрира и изплаща чрез Агенцията за социално подпомагане (АСП), а не само през НОИ.

Срокове за изплащане на коледните добавки за пенсионери

• По банков път: от 20 ноември 2026 г.

• През пощенските станции: от 23 ноември 2026 г.

• Възможно е забавяне за част от правоимащите, които не са подавали заявления за целева помощ за отопление.

Подаване на заявления

За повечето правоимащи помощта се отпуска служебно, без заявление. Заявление се подава само в отделни случаи при семейства на близки/роднини и приемни семейства, за които няма данни за социални плащания в системата на АСП.

360 хиляди възрастни с доходи под линията на бедност получават коледни добавки за пенсионери.

Те не трябва да притежават повече от един имот, според промените в закона за социално подпомагане. Досега условието за да се вземат коледни добавки за пенсионери беше "обитаваното от тях собствено жилище да е единствено".

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