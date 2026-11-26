Облачно ще е времето днес. На много места в Западна България и по поречието на Дунав ще има валежи от дъжд.

Жълт код за поледици е обявен в столицата, част от София област, Перник, Кюстендил, Благоевград, Монтана и Видин.

Максималните температури ще са предимно между 8° и 13°, в София – около 8 градуса, според прогнозата на НИМХ.

Над планините ще бъде предимно облачно. Главно в Западна и Централна Стара планина и Рила ще има валежи от дъжд, над 2000 метра - от сняг. Ще духа силен до бурен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 8°, а на 2000 метра – около 2 градуса.

Облаци ще захлупват морето, вятърът ще е умерен. На брега и сред вълните от 2-3 бала термометрите ще се качат до 15 градуса.

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