17 души са ранени при 12 тежки пътни произшествия през изминалото денонощие в страната, съобщи МВР, цитирано от БТА.
В София са регистрирани 36 леки пътнотранспортни произшествия.
От началото на месеца при 382 катастрофи в страната са загинали 37 души, а 517 са ранени. От началото на годината при 6161 пътни инцидента живота си са загубили 452 души, а 7672 са ранени.
При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2025 г. (406 души) се отчита увеличение с 46 на броя на загиналите участници в движението по пътищата през 2026 г.Следете новините ни в :
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