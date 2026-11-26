HUAWEI и Сръчко Сервиз се завръщат с уикенд за безплатно поставяне на протектори за смартфони и смартчасовници. На 28 и 29 ноември 2026 г., от 10 до 18 ч., посетителите на Technopolis в Holiday Park Sofia (ж.к. Красна поляна 3, бул. „Никола Мушанов“ 149) могат да получат безплатен протектор за своето устройство, независимо от марката и модела и без необходимост от покупка. На място екипът на сервиза на HUAWEI ще дава и професионални съвети за правилна грижа и поддръжка на устройствата.

До края на ноември всеки клиент, на когото е извършен ремонт на HUAWEI устройство в оторизирания сервиз на бранда на ул. „Коста Лулчев“ 58А в София, ще получи подарък според наличностите. Сред подаръците са зарядни устройства за смартфони и смартчасовници, кабели за зареждане, допълнителни каишки за часовници и други аксесоари. В сервиза клиентите могат да се възползват и от безплатна експертна консултация за своето устройство, както и от професионално външно почистване и премахване на прах. Повече за тази кампания може да научите на https://consumer.huawei.com/bg/support/service-spring-treat-2026/.

Активна остава и кампанията „Повече грижа за теб“ на оторизирания сервиз на HUAWEI. Тя се провежда всеки последен четвъртък, петък и понеделник от месеца, като през ноември това са 26, 27 и 30 ноември. В рамките на кампанията клиентите получават 26 евро отстъпка от цената на извънгаранционен ремонт.

От предложението могат да се възползват и потребителите извън София, които имат възможност да изпратят устройството си до сервиза и да го получат обратно безплатно по куриер. Услугата се заявява предварително чрез кол центъра на HUAWEI на телефон 0800 18818.

През декември HUAWEI ще продължи сервизните си активности с нова инициатива, подробности за която ще бъдат обявени допълнително.

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