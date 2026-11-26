Близо 110 милиона посещения на пиратски сайтове са регистрирани в България през 2025 г., показват данните от новото издание на доклада „Мащаби на музикалното пиратство в България", изготвен и публикуван от Българската асоциация на музикалните продуценти (БАМП).

Докато в световен мащаб нелегалният достъп до музика се осъществява предимно чрез т.нар. стрийм рипинг услуги, в България торент платформите запазват доминиращата си позиция с близо 85% от пиратския трафик.

Докладът разглежда и анализира данните за последните няколко години, като у нас се наблюдава забавяне на спада на музикалното пиратство - след намаляване на общия пиратски трафик с 10,5% през 2023 г. и 18,2% през 2024 г., през 2025 г. той спада с едва 1%. Нещо повече - у нас посещенията към торент сайтовете нарастват с 2% през 2025 г. - от 90,6 на 92,5 милиона.

Нови форми на пиратство

Наред с онлайн пиратството докладът отчита и завръщане на физическото пиратство под нова форма – т.нар. "флашки с музика". Това включва нелегалното сваляне и записване на музика върху USB памети, които впоследствие се продават чрез социалните мрежи и сайтове за обяви. В рамките на целенасочено проучване през 2025 г. БАМП установява над 100 търговци на подобни носители и предприема действия за сезиране на компетентните институции.

Друг акцент е първото в България дело за блокиране на достъпа до пиратски сайтове, заведено от БАМП с експертното съдействие на Международната федерация на звукозаписната индустрия (IFPI). С окончателното си решение от февруари 2026 г. Върховният касационен съд потвърди наличието на законодателен дефицит, произтичащ от непълното транспониране на европейските директиви, и необходимостта от изрична правна уредба за съдебни забрани спрямо посредници, включително интернет доставчици.

Докладът „Мащаби на музикалното пиратство в България" разглежда и нарастващата заплаха от стрийминг измамите, при които чрез ботове и автоматизирани системи се генерират изкуствени слушания в легалните музикални платформи. Тези практики отклоняват приходи от артисти и звукозаписни компании, а развитието на генеративния изкуствен интелект създава допълнителни възможности за тяхното разпространение в голям мащаб.

Препоръки за ограничаване на музикалното пиратство

Въз основа на представените данни докладът формулира четири основни препоръки: въвеждане на законодателна процедура за блокиране на достъпа до пиратски сайтове, повишаване на информираността относно авторските и сродните права, национална кампания за популяризиране на легалните стрийминг услуги и по-широк обществен диалог за стойността на музиката и отговорното потребление.

„Музикалната индустрия в България е изправена пред редица заплахи, които засягат приходите на артистите, инвестициите на продуцентите в нова музика и справедливото възнаграждение на правоносителите", коментира Борал Шен, изпълнителен директор на Българската асоциация на музикалните продуценти.

Докладът на БАМП "Мащаби на музикалното пиратство в България" показва, че наред с локалните проблеми като завръщане на физическото пиратство и високи нива на дигитално пиратство, секторът у нас се сблъсква и с глобалните предизвикателства като стрийминг измами, засилване на ролята и помощта на изкуствения интелект за извършване на престъпления срещу интелектуалната собственост онлайн. Съществуващите законодателни пропуски у нас допълнително затрудняват противодействието на тези практики, допълва той.

Торент платформите генерират близо 85% от пиратския трафик в България

Според анализа 84,4% от посещенията през 2025 г. са към торент сайтове, които са генерирали общо 92,5 милиона посещения за този период. Следват платформите за стрийм рипинг (12,4%) и услугите за съхранение и споделяне на файлове (3,2%).

За разлика от световните тенденции, където стрийм рипингът представлява близо 80% от музикалното пиратство, в България продължават да доминират местните торент тракери. Седем от десетте най-посещавани пиратски сайта през 2025 г. са торент платформи, сред които Zamunda.net, Zelka.org, ArenaBG.com и Zamunda.se. В същото време платформите за стрийм рипинг са най-многобройни сред анализираните 50 сайта - 26, но генерират едва около 12% от посещенията.

Данните в доклада включват информация за периода до края на 2025 г., като те не отчитат ефекта от акцията на правоохранителните агенции срещу платформите Zamunda, ArenaBG и Zelka през януари 2026 г., която доведе до ефективното преустановяване на дейността на тези торент тракери.

Пълният доклад „Мащаби на музикалното пиратство в България" е достъпен тук.

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