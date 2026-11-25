Председателят на Комисията за защита на потребителите Мая Манолова настоя за отсрочка с една година за поставянето на водомери за топлата вода.

По нейни сметки едно семейство ще трябва да плати 300 евро за тристаен апартамент, за да смени два водомера за топла вода и четири разпределителя с уреди за дистанционно отчитане, а в много сгради сумата ще е още по-висока.

Законът дава срок до 1 януари догодина смяната да бъде направена, в противен случай домакинствата ще плащат за топлоенергия на пълна мощност.

Паралелно с това фирми за дялово разпределение предлагат да извършат смяната през март, което е далеч след законовия срок, поради липса на налични уреди.

"Разходът идва точно в началото на зимата, когато сметките за парно и без това натежават на всяко домакинство. На фона на това хиляди абонати на Топлофикация в южните квартали на София месеци наред бяха без отопление и топла вода. Затова от КЗП предложихме на Министерството на енергетиката и на Комисията по енергетика в Народното събрание срокът да бъде удължен с една година, до 1 януари 2028 г. Така семействата ще имат време да планират разхода. Фирмите пък ще осигурят уредите и монтажа спокойно, без хората да бъдат поставени пред свършен факт", коментира Манолова.

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