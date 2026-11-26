С 223 100 гласа София се нареди сред трите най-добри коледни дестинации в Европа за сезон 2026/2027 г. в международния конкурс Best Christmas Destinations and Markets in Europe на European Best Destinations.

В гласуването се включиха пътешественици от 176 държави, които само за осем дни дадоха рекордните 1 897 783 гласа.

Това е второто голямо международно признание за София от European Best Destinations в рамките на по-малко от два месеца. В началото на октомври българската столица беше избрана и за най-добра дестинация за кратки градски пътувания в Европа за 2027 г. Двете отличия затвърждават позицията на София като все по-привлекателна целогодишна туристическа дестинация.

Коледните базари, местните традиции, богатата културна програма, празничните светлини и близостта до Витоша придават на София неповторим зимен чар.

Тази година столицата посреща празниците с повече коледни базари, двойно повече украса, концерти, спектакли, ледени пързалки и събития за цялото семейство. За първи път Столична община създаде и специален сайт, посветен на Коледа в София – koleda.sofia.bg, който обединява празничната програма на града на едно място. С интерактивна карта, календар на събитията платформата дава възможност на жителите и гостите на столицата лесно да планират своите празнични преживявания.

Международните отличия са съпътствани и от нарастващ интерес към София като туристическа дестинация. От януари до септември 2026 г. столицата е посрещнала над 1 051 000 туристи.





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