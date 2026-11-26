Православната църква почита днес паметта на Св. Стилиан Пафлагонийски. Наречен е още Детепазител, защото се възприема като закрилник на бебетата и малките деца.
Имен ден празнуват Стилиян, Стилияна, Щилиян, Щилияна, Щерян и Щеряна. Името е от гръцки произход и означава "стълб".
Свети Стилиан е роден в Пафлагония в Мала Азия. Живял е в края на IV и началото на V век. Стилиан раздал имуществото си, станал монах и се прочул като чудотворен лечител на децата.
На празника на светеца майките месят и раздават за здравето на рожбите си питки, намазани с мед, както и варена царевица.
Жените палят свещи пред иконата му и през целия ден не работят нищо, за да не боледуват децата им.Следете новините ни в :
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Европрокуратурата арестува почти целия Кумгейт в Хасково
ЕК: Няма вариант България да не участва в новия заем за отбрана на Украйна
Европрокуратурата арестува почти целия Кумгейт в Хасково
Управляващото мнозинство прие на първо четене Бюджет 2027