Православната църква почита днес паметта на Св. Стилиан Пафлагонийски. Наречен е още Детепазител, защото се възприема като закрилник на бебетата и малките деца.

Имен ден празнуват Стилиян, Стилияна, Щилиян, Щилияна, Щерян и Щеряна. Името е от гръцки произход и означава "стълб".

Свети Стилиан е роден в Пафлагония в Мала Азия. Живял е в края на IV и началото на V век. Стилиан раздал имуществото си, станал монах и се прочул като чудотворен лечител на децата.

На празника на светеца майките месят и раздават за здравето на рожбите си питки, намазани с мед, както и варена царевица.

Жените палят свещи пред иконата му и през целия ден не работят нищо, за да не боледуват децата им.

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