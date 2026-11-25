„Софийска вода“ временно ще прекъсне водоснабдяването в част от ж.к. „Младост“ 2 утре, съобщиха от дружеството.

Причината е монтаж на спирателен кран в ж.к. „Младост“ 2 се налага спиране на водоподаването от 10:00 до 22:00 часа в района на ул. „Проф. Алескандър Теодоров – Балан“, бул. „Алескандър Малинов“, бул. „ Андрей Ляпчев“ и ул. „Свети Киприян“.

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.

Засегнатите от прекъсването на водата, могат да получат повече информация от Телефонния център на

„Софийска вода“ АД на телефон 0800 121 21 или да следят за развитието на всички текущи теренни дейности в реално време чрез Виртуалния информационен център на дружеството.

„Софийска вода“ АД предварително се извинява на своите клиенти за причинените временни неудобства!

Интернет сайтът на дружеството (www.sofiyskavoda.bg) дава възможност на клиентите да се абонират за съобщенията за прекъсване на водоподаването. На електронната си поща те могат лично да получават информация за планираните спирания. Друг начин е да се възползват от безплатната услуга за известяване чрез СМС.

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