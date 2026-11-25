Строителната компания "Планекс" излезе с позиция по повод информацията, че стои зад застрояването на детска площадка във варненския жилищен квартал "Чайка".

За спорния строеж OFFNews писа, че е замразен след протести през лятото и възобновен броени часове след отстраняването на варненския кмет Благомир Коцев.

Самият Коцев коментира вчера, че "проектант там е областният координатор на ГЕРБ Стоян Петков, а строител е „Планекс“ на председателя на Общинския съвет и шеф на групата на „Алтернативата“ Христо Димитров".

Документите на собствената администрация на Благомир Коцев опровергават неговите обвинения, твърди фирмата в позиция, изпратена до редакцията на OFFNews.

Публикуваме позицията без редакторска намеса:

Във връзка с публично разпространените от Благомир Коцев неверни твърдения и манипулативни внушения по адрес на фирма „Планекс“ и инж. Христо Димитров сме длъжни да представим пред обществеността действителните факти, подкрепени с официални документи.

Относно строителството край блок 33 в ж.к. „Чайка“:

„Планекс“ не е собственик на имота, нито възложител на строителството. Дружеството беше ангажирано като изпълнител, но този ангажимент е прекратен по взаимно съгласие, за което е съставен Акт обр. 10. Възложителят е поверил строителството на друг изпълнител. Към настоящия момент „Планекс“ няма ангажимент към реализацията на този обект.

Припомняме на Благомир Коцев документите, издадени от собствената му администрация:

Заповед №0229/24.01.2025 г. за индивидуализиране на собствеността, подписана от упълномощения от него заместник-кмет Диян Иванов.

Заповед №1424/24.04.2026 г. за премахване на 19 дървета, подписана от негово име от упълномощения заместник-кмет Димитър Кирчев.

Разрешение за строеж №74/04.05.2026 г., подписано от главния архитект Виктор Бузев.

Всички тези административни актове са издадени по време на управлението на Благомир Коцев.

Относно имота между ресторант „Бялата къща“ и блок 68 в ж.к. „Чайка“:

Имотът е частна собственост и се използва като паркинг към ресторант „Бялата къща“. Възложители на инвестиционния проект са частните собственици, а „Планекс“ е ангажирана в качеството си на изпълнител и упълномощен представител. До момента дружеството не е предприемало строителни дейности на терена.

И тук Благомир Коцев пропуска съществени факти. Още на 07.05.2024 г. неговата администрация е издала Разрешение за строеж №64 за инвестиционен проект в същия урегулиран имот, за което заинтересованите лица са уведомени с официално писмо, подписано от арх. Лидия Цекова.

На 06.07.2026 г. главният архитект Виктор Бузев подписва документ по последващата инвестиционна преписка на собствениците, позовавайки се на Заповед №ДС-0968/03.07.2026 г.

Припомняме, че на 08.05.2026 г. Благомир Коцев публично поиска оставката на Виктор Бузев, но само три дни по-късно е издадена Заповед №ДС-0655/11.05.2026 г., въз основа на която същият главен архитект продължава да утвърждава протоколи на ОЕСУТ.

До момента няма публично обявен конкурс за нов главен архитект и главен архитект на Варна е именно Бузев. Единствено в правомощията на кмета е да назначава или уволнява лица от своята администрация. Тяхното присъствие, както и всички техни действия са под отговорността на работодателя, в случая Благомир Коцев.

Коцев носи управленската отговорност за тези административни действия

Благомир Коцев, в качеството си на кмет, е ръководел общинската администрация през последните 3 години, дори и по време на престоя си в ареста през 2025 г.. Именно той носи управленската отговорност за нейната дейност и за упражняването на делегираните от него правомощия.

Документите, подписани от Диян Иванов, Димитър Кирчев, Виктор Бузев и Лидия Цекова, са част от административни процедури, проведени по време на неговия мандат.

Категорично отхвърляме опита отговорността за тези административни действия да бъде прехвърлена върху нашето дружество и инж. Христо Димитров.

„Планекс“ е строителна компания с неоспорими постижения и принос в икономическия и обществен живот на страната. Компанията не е административен орган и не издава разрешения за строеж, не урегулира имоти и не разпорежда премахване на дървета!

Настояваме Благомир Коцев публично да коригира неверните си твърдения и да поднесе незабавно извинение за нанесените ни репутационни вреди. Ние няма да се съгласим да бъдем превърнати в жертва на нечистоплътни политически и лични интереси на когото и да било.

Запазваме си правото да потърсим съдебна защита на доброто име и професионалната репутация на дружеството и на засегнатите лица спрямо клеветническите твърдения на Благомир Коцев.

Всички цитирани в изявлението документите имат дати, номера, подписи и са публично достъпни!

Политическите изявления и манипулации не могат да заличат неопровержимите факти и административната отговорност.

25.11.2026 г.

„ПЛАНЕКС“

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