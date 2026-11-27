Украинският президент Володимир Зеленски определи като "странно" изказването на президента на САЩ Доналд Тръмп, за това, че смята руския лидер Владимир Путин за свой приятел. Зеленски сравни подобно определение с това някой да нарече Адолф Хитлер свой приятел по време на Втората световна война, предаде Ройтерс.
"Путин е агресор... и убиец. Той не може да бъде приятел. Все едно някой да каже за Хитлер по време на Втората световна война, че е добър приятел. Не, той не е приятел", добави той.
Повод за коментара му са думите на Тръмп от срещата на върха в Китай, на която американският президент определи Путин като свой "приятел".
Няколко дни по-късно американският лидер публикува в социалната си мрежа Трут Соушъл снимка, на която двамата се ръкуват по време на срещата и написа "Моят приятел“.
Отношенията между Тръмп и Зеленски отдавна са обтегнати. Един от най-ярките примери за това беше публичният им сблъсък в Овалния кабинет през февруари 2025 г., когато американският президент отправи остри критики към украинския си колега.
Напрежението между двамата се засили отново, след като Тръмп обвини Украйна, че ударите ѝ по руски петролни рафинерии допринасят за поскъпването на енергията, и заплаши да прекрати обмена на разузнавателна информация с Киев. От своя страна Зеленски заяви, че позицията на американския президент окуражава Русия да продължава атаките си срещу Украйна.Следете новините ни в :
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27.11 2026 в 13:04
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