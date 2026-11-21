Най-известният експерт по пътнотранспортни произшествия в България проф. Станимир Карапетков е бил задържан, а домът му в град Сливен е бил претърсен около 20:00 часа вчера. Действията са извършени по разпореждане на наблюдаващ прокурор след постъпили сигнали срещу него в прокуратурата. Новината първо бе съобщена от GlasNews.

По предоставената информация в жилището е извършено претърсване и изземване на веществени доказателства във връзка с образувано досъдебно производство.

По време на процесуално-следствените действия Карапетков е бил временно изведен от дома си, за да не възпрепятства претърсването. По-късно е бил освободен. По информация на източниците на медията на място е пристигнал и неговият адвокат Димитър Марковски.

Към момента няма публично потвърдена информация за повдигнато обвинение, както и за процесуалното му качество по разследването.

Проф. Карапетков е председател на Управителния съвет на Съюза на независимите автотехнически експерти в България (СНАТЕБ) от 2012 г. Той е професор, доктор на техническите науки, инженер и бивш заместник-ректор на Техническия университет – София.

През последните месеци GlasNews публикува поредица от журналистически разследвания на Тина Ивайлова под общото заглавие „Кой написа присъдата преди съда?“. В тях бяха представени случаи на тежки пътнотранспортни произшествия, при които автотехнически експертизи, изготвени от Карапетков, бяха оспорени от близки на загинали, участници в съдебни производства и други специалисти.

Делото „Местан“ – две противоположни експертизи

Един от случаите е делото за катастрофата край село Загорско от 14 април 2019 г., при която загина шестмесечно бебе. По делото срещу Лютви Местан и Юсеин Тефик ключово значение имаха автотехническите заключения на проф. Карапетков.

След отвод на петима вещи лица, сред които и Карапетков, съдът назначи нова комплексна експертиза, чиито заключения се оказаха противоположни на първоначалните. На 12 ноември 2026 г. Окръжният съд в Кърджали призна Лютви Местан за невинен, а Юсеин Тефик – за виновен, като му наложи три години лишаване от свобода условно с петгодишен изпитателен срок.

Противоречията между експертизите бяха подробно разгледани в журналистическото разследване на GlasNews:

Случаят „Сияна“ – отвод на Карапетков

Работата на проф. Карапетков предизвика сериозни спорове и по делото за катастрофата, при която загина 12-годишната Сияна. Изготвената от него автотехническа експертиза беше оспорена от бащата на детето Николай Попов, който постави въпроси за начина, по който са интерпретирани доказателствата и е определен механизмът на произшествието.

На 16 февруари 2026 г. Плевенският окръжен съд прие искането за отвод на Карапетков и разпореди изготвянето на нова комплексна автотехническа и съдебномедицинска експертиза. Вижсъдебни дела

Случаят „Момчил“ – оспорени експертни заключения

Проф. Карапетков е изготвил автотехническа експертиза и по разследването за смъртта на 24-годишния Момчил от Попово, загинал през април 2024 г.

Заключенията му бяха оспорени от семейството на младия мъж, а независими реконструкции поставиха под съмнение част от първоначално възприетата версия за произшествието. След проверка на дирекция „Вътрешна сигурност“ на МВР, при която бяха констатирани пропуски в първоначалното разследване, постановленията за прекратяване на делото бяха отменени и разследването продължава.

Към момента остава неизвестно какъв е конкретният предмет на досъдебното производство, по което е извършено претърсването в дома на проф. Карапетков, и дали то има връзка с някой от публично оспорваните случаи.

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