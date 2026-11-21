Украйна силно желае да се присъедини към НАТО, потвърди днес президентът Володимир Зеленски, като подчерта, че членството в Алианса представлява една от "най-очевидните" гаранции за сигурността на страната, предаде Франс прес.

Въпросът за интеграцията на Украйна в НАТО отново излезе на дневен ред през последните дни на фона на продължаващите преговори за прекратяване на руската инвазия, която продължава вече близо пет години, отбелязва АФП, цитирана от БТА.

Преди дни по време на среща в Берлин със съюзниците на Киев, американският пратеник Джаред Къшнър намекна, че САЩ може да са готови да предоставят на Украйна "гаранция за сигурност, подобна на предвидената в член 5" от Северноатлантическия договор.

Френският президент Еманюел Макрон, който също присъстваше в Берлин, призова за възобновяване на дебата относно присъединяването на Украйна към НАТО. От Елисейския дворец вчера посочиха, че предоставянето на защита от типа на "член 5" де факто би означавало включване на Украйна в Атлантическия алианс.

От своя страна Зеленски заяви, че тристранната среща на върха между лидерите на Китай, Русия и САЩ е била "много неуспешна" за Владимир Путин, предаде Ройтерс. Украинският президент каза също, че Путин не е успял да възпроизведе Ялтенската конференция, на която през 1945 г. е решена съдбата на Европа.

Изграденият от Русия Кримски мост няма бъдеще, заяви по-рано днес украинският президент в интервю пред американския телевизионен канал Ен Би Си, цитирано от ДПА.

Зеленски заяви, че руският президент Владимир Путин трябва да разбере, че мостът „така или иначе няма да остане на място“.

Украинският президент посочи също, че руските военни постоянно атакуват инфраструктурата на неговата страна, като железници и мостове, особено тази година.

„Разбира се, че ще трябва да отговорим на това“, заяви Зеленски.

Украйна порази моста, свързващ основната част на Русия с полуостров Крим три пъти тази седмица, нанасяйки му щети. Съорежението се използва за доставки за руските сили в контролираната от Русия част от Украйна от началото на войната.

Междувременно руска балистична ракета удари центъра на Кривой Рог – родния град на Володимир Зеленски, предаде Асошиейтед прес.

Според ръководителя на градската администрация Олександър Вилкул при атаката са загинали седемгодишно момче и 20-годишна жена. Ръководителят на областната военна администрация Олександър Ганжа съобщи, че ранените са 60, сред които шест деца.

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