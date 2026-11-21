ГЕРБ участва в избора на ВСС, защото искаме да има работещи институции, заяви председателят на парламентарната група на ГЕРБ-СДС в студиото на БНТ днес.

Вчера Народното събрание попълни квотата си във ВСС с кандидати на ПБ, ПП и ДБ.

"Ще е жалко, ако този ВСС е подарък за някого и заплаха за някого, защото това ще бъде торпилиране още в първия му ден. Да му дадем шанс, нека да видим дали може да бъде независим. Независимостта на ВСС ще зависи от неудобните решения спрямо властта, които трябва да вземе. ГЕРБ нито се притеснява, нито се страхува, нито сме направили каквито и да било деструктивни действия по отношение на ВСС. Отнесохме се с нужното уважение и коректност", коментира днес Сачева.

"Аз подкрепих всички кандидати с изключение на Дечев и Радуловска. Подкрепихме кандидатите, защото те са представили своите концепции и заслужават да получат шанс да покажат как биха направили нещата така, че съдебната система да работи и да има повече доверие в назначенията и дисциплинарната отговорност", посочи тя.

За Бюджет 2027 Сачева коментира:

"Ако питате опозицията, тя ще ви каже всички лоши неща за бюджета, ако питате управляващите, те ще ви кажат всички положителни неща за бюджета. Аз обаче искам да ви кажа какво е крайното число, какво е крайното уравнение – 50 цента. Това, което ще получат хората на ден от този бюджет, са 50 цента. Защото, ако приемем, че при 1000 евро средна заплата 5% е увеличението, т.е. 50 евро. Но 4% е инфлацията, която ще изяде 40 евро. Остават 10 евро, които, разделени на 30 дни, са 33 цента. Вследствие на този бюджет средно между 33 и 50 цента ще имат хората в повече да харчат на ден – с това се увеличава тяхната покупателна способност. Ние трябва да говорим за това какво ще получат хората вследствие на този бюджет накрая, а не колко са приходите, колко са разходите, колко са дълговете."

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