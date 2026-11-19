68 пътни знака са били демонтирани и откраднати от новоремонтирано шосе между пловдивските села Ахматово и Поповица, предаде БНТ.

По данни от кметството извършителите са рязали коловете или са ги измъквали директно със стълбовете от бетона.

"Неприемливо е за нас по този начин някой да си набавя блага за собствена нужда, изземвайки... Тоест е чиста кражба на общинско или държавно имущество. То от утре, когато приемат обекта, става наша собственост и оттам нататък пък ние ще почнем да поддържаме, както за всеки един път", заяви кметът на община Садово Димитър Здравков, който е подал сигнала за кражбата.

Новата отсечка не може да бъде одобрена от приемателна комисия без необходимите указателни табели. По тази причина строителната фирма, която извършва ремонта, е закупила и поставила нови знаци. От полицията са осигурили охрана на пътя, която пази знаците от повторна кражба. Разходите за покриване на щетите са около 4800 евро, предаде Нова тв.

Засега извършителите не са открити. Местните власти призоваха гражданите да са особено бдителни към подобни посегателства.

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