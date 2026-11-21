Комисията за защита на потребителите (КЗП) завежда четири иска за защита на колективните интереси на потребителите срещу срещу търговци с нелоялни клаузи в договорите, съобщи председателят на регулатора Мая Манолова.

Първият иск е срещи голяма банка (името не е назовано, бел. ред.) заради неравноправни клаузи в договорите за кредити на студенти и докторанти с държавна подкрепа. Дадохме препоръки за отстраняване на нищожните клаузи, банката не ги изпълни и затова - вече на ход е съдът, посочва Манолова.

Вторият иск е срещу популярна компания за коли под наем, за която са получени множество жалби. "Отново отправихме препоръки, които търговецът пренебрегна, затова ѝ завеждаме колективен иск", пише председателката на комисията.

Третият иск е срещу туроператор, който в общите си условия отказва отговорност при "несъществени" промени в полетите, без да казва кои промени смята за такива. Освен това поставя клиентите в неравностойно положение за сроковете, прехвърлянето на договора, форсмажори, смяната на хотел и неустойките.

Четвъртият иск е срещу търговец, управляващ ваканционен комплекс с апартаменти. Той налага на собствениците правила, които те не са видели преди подписването. Спира им достъпа до общите части при забавено плащане и начислява такси, които не се дължат. Дори ги задължава да "обещаят", че бъдещият купувач на имота ще подпише същия договор, иначе плащат огромна неустойка.

От началото на 2025 г. КЗП е завела 32 представителни иска. По 11 от тях вече има решения в полза на потребителите, а останалите 21 са все още в съдебна фаза.

Следете новините ни в :