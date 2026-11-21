Шведският пилот на изтребител „Грипен“, който e прехванал руската ракета над Полша, е имал разрешение да я свали. Той обаче е решил да не използва оръжията си, защото не е бил в състояние да идентифицира целта. Както обясни генерал-лейтенант Иренеуш Новак, оперативен командир на въоръжените сили, изключително трудните метеорологични условия са попречили на пилота да го направи, пише полският вестник "Жечпосполита".

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Шведската двойка изтребители Gripen са действали под наблюдението на Обединения въздушен оперативен център (CAOC) на НАТО в Германия, отговарящ за въздушните операции в тази част на Европа. Именно този център е издал т. нар. заповед, основана на условия, която упълномощава пилотите самостоятелно да решават дали да свалят обект, ако са изпълнени определени условия.

Един от шведските пилоти се е опитал да прехване обекта, който първоначално се смяташе за руска крилата ракета Х-101. Той съобщил, че вероятно си има работа с такава ракета. Не успял обаче да я идентифицира нито визуално, нито с помощта на бордови електронни системи.

Генерал Иренеуш Новак обясни, че това се е случило при „изключително трудните метеорологични условия“ в зоната на прехващане. В резултат на това пилотът, въпреки че е имал одобрението на НАТО за използване на оръжия, не е стрелял.

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