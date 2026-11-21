Шведският пилот на изтребител „Грипен“, който e прехванал руската ракета над Полша, е имал разрешение да я свали. Той обаче е решил да не използва оръжията си, защото не е бил в състояние да идентифицира целта. Както обясни генерал-лейтенант Иренеуш Новак, оперативен командир на въоръжените сили, изключително трудните метеорологични условия са попречили на пилота да го направи, пише полският вестник "Жечпосполита".
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Шведската двойка изтребители Gripen са действали под наблюдението на Обединения въздушен оперативен център (CAOC) на НАТО в Германия, отговарящ за въздушните операции в тази част на Европа. Именно този център е издал т. нар. заповед, основана на условия, която упълномощава пилотите самостоятелно да решават дали да свалят обект, ако са изпълнени определени условия.
Един от шведските пилоти се е опитал да прехване обекта, който първоначално се смяташе за руска крилата ракета Х-101. Той съобщил, че вероятно си има работа с такава ракета. Не успял обаче да я идентифицира нито визуално, нито с помощта на бордови електронни системи.
Генерал Иренеуш Новак обясни, че това се е случило при „изключително трудните метеорологични условия“ в зоната на прехващане. В резултат на това пилотът, въпреки че е имал одобрението на НАТО за използване на оръжия, не е стрелял.Следете новините ни в :
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21.11 2026 в 17:23
https://en.wikipedia.org/wiki/Iran_Air_Flight_655
https://en.wikipedia.org/wiki/Malaysia_Airlines_Flight_17
Разбира се, в американския случай виновните са наказани, а орките викат "Не бЕхме ние!". Два свята, единият е излишен!
Впрочем орките не се колебаят особенбо много да гърмят и по напълно идентифицирани граждански самолети, де. Пилотът е виждал пътниците през илюминаторите.
https://en.wikipedia.org/wiki/Korean_Air_Lines_Flight_007
Русский мир, батенце, там е така!
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