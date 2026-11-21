„Доналд Тръмп се стреми към мирно споразумение за Украйна преди януари“, пише днес "Файненшъл таймс".
Статията е посветена на дипломатическите усилия на Тръмп за постигане на споразумение за прекратяване на войната в Украйна и се позовава на четирима източници.
Според изданието администрацията на Тръмп е съобщила на украинските и европейските представители, че иска Киев да постигне мирно споразумение с Москва до началото на януари 2027 г. Причината е и вътрешнополитическа: демократите се очаква да поемат контрола над Конгреса и това може да затрудни политиката на Тръмп спрямо Украйна.
Съобщава се и че преговорите се движат активно от специалния пратеник Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. Те са провели срещи с руски, украински и европейски представители в Москва, Дъблин и Берлин.
Основното притеснение на Киев е, че ако американската администрация бърза толкова много, че Украйна може да бъде принудена да приеме условия, близки до руските, пише "Файненшъл таймс".
"Американците бързат, но Путин - не", казва друг източник.Следете новините ни в :
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