Започна официалното посещение на министър-председателя Румен Радев в Кралство Саудитска Арабия, съобщи пресслужбата на правителството.
Визитата на българския премиер е по покана на престолонаследника и министър-председател на Кралство Саудитска Арабия Негово Кралско Височество Принц Мохамед бин Салман бин Абдулазиз Ал Сауд.
В Рияд министър-председателят Румен Радев беше посрещнат от д-р Маджид бин Абдула Ал-Касаби, министър на търговията на Кралство Саудитска Арабия и член на Съвета по икономически въпроси и развитие.
В рамките на утрешния ден премиерът Румен Радев ще проведе среща с престолонаследника и министър-председател на Кралство Саудитска Арабия Принц Мохамед бин Салман бин Абдулазиз Ал Сауд.
Двустранни срещи ще проведат и членовете на водената от Румен Радев делегация, в която участват вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев, министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев и министърът на туризма Илин Димитров.Следете новините ни в :
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
2990
3
21.11 2026 в 21:34
1988
2
21.11 2026 в 21:29
4010
1
21.11 2026 в 20:41
Бял дим от комина на НС - Парламентът попълни своята квота във ВСС
Туск: Падането на руски ракети в Полша е умишлена провокация
Атанасов към Радев: Как защитавате сигурността на България, когато отсъствате от срещите за нея?
Тръмп усетил ''страхотна енергия'' на срещата с Путин и Си
Вицеадмирал Митко Петев напуска президентството
Мицкоски го удари на молба пред ЕС: Промените в конституцията ни идват в повече
Туск: Падането на руски ракети в Полша е умишлена провокация