Акциите на Anthropic се върнаха към първоначалната си цена след рязкото покачване в първия ден на фондовия пазар, след като мащабна разпродажба на технологични акции повлече пазарите надолу.

Разпродажбата идва на фона на продължаващите опасения за скоростта и размера на инвестициите в изкуствен интелект, но също така и на факта, че някои големи компании, включително Nvidia и SpaceX, се сблъскаха със специфични проблеми, които притесниха инвеститорите, пише Би Би Си. Тези напрежения се комбинираха и оказаха натиск върху американските пазари до петък, като всички ключови американски индекси затвориха рязко надолу през деня, задълбочавайки по-ранните спадове през седмицата.

Както S&P 500, така и Dow Jones Industrial Average бяха изтласкани в зона на корекция, точка, в която се търгуват на 10% или повече надолу от скорошен връх.

S&P 500 затвори със спад от 3,7%, Dow Jones Industrial Average се понижи с 1,9%, а технологичният Nasdaq Composite Index се срина с 5,3%. И трите индекса обаче се покачиха спрямо нивото си отпреди година. Скоростта, с която нарастват инвестициите в изкуствен интелект - с над 1 трилион долара, похарчени само през последната година от малка шепа големи технологични компании - доведе до продължаващи опасения за финансов балон. Повдигат се въпроси дали тези инвестиции ще се изплатят и кога, допълва Би Би Си.

Инвеститорите бяха уплашени и след убедителната победа на демократите на междинните избори в САЩ в началото на ноември, което предизвика опасения за намаляване на развитието на изкуствения интелект. Въпреки положителния първи ден на търговия, акциите на Anthropic паднаха в петък, като в един момент се понижиха с повече от 12% до около 85 долара, близо до цената от 83 долара при първичното публично предлагане (IPO). Компанията затвори с 8,5% спад, обръщайки половината от печалбите, реализирани в четвъртък.

Извеждането на компанията за изкуствен интелект (ИИ) на фондовата борса Nasdaq в четвъртък беше решаващ тест за индустрията и до голяма степен беше възприето като успех, като търговията започна от $111.50, преди да се понижи и да завърши деня с ръст от 17% до $97.17. Анализаторите заявиха, че волатилността е очаквана през първите дни или дори седмици от търговията на Anthropic, тъй като компанията е първата гранична фирма за ИИ, която става публична, така че няма директни конкуренти.

Основните европейски фондови пазари, които съдържат по-малко технологични акции, също понесоха удар. Германският индекс Dax затвори със спад от 2,6%, френският CAC 40 се понижи с 1,9%, а британският FTSE 100 приключи търговията с 1% по-ниско. По-рано в петък, силно технологичните азиатски пазари отбелязаха стръмни спадове.

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