Заместник-председателят на Народното събрание и народен представител от „Демократична България" Атанас Атанасов е отправил въпрос по реда на парламентарния контрол към министър-председателя Румен Радев по повод отсъствието на премиера от срещата на „Коалицията на желаещите" в Берлин на 19 ноември.

Срещата беше посветена на бъдещата архитектура на европейската сигурност, гаранциите за сигурността на Украйна и възможностите за постигане на траен мир.

В мотивите към въпроса Атанасов посочва, че сред обсъжданите теми е била и сигурността в Черноморския регион, включително свободата на корабоплаването и осигуряването на безопасни морски коридори за износ на храни. Въпреки изключителното значение на срещата за сигурността на България, страната ни е била представена единствено на дипломатическо равнище чрез българския посланик в Берлин, докато редица европейски държави са участвали със своите държавни и правителствени ръководители.

Атанасов подчертава, че като черноморска държава, член на Европейския съюз и НАТО, България е непосредствено засегната от военните действия в региона, заплахите за морската сигурност, рисковете пред търговското корабоплаване и потенциалните последици за българската икономика и критична инфраструктура.

„Решенията за бъдещата архитектура на сигурността в Европа и Черно море не са въпрос единствено на външна политика, а засягат пряко защитата на българската територия, гражданите и националните интереси", посочва заместник-председателят на парламента.

Във въпроса се припомня, че съгласно Конституцията Министерският съвет ръководи и осъществява вътрешната и външната политика на страната, осигурява обществения ред и националната сигурност и осъществява общото ръководство на държавната администрация и на въоръжените сили.

Атанасов обръща внимание и на факта, че на 15 май 2026 г. Румен Радев е определил лично да наблюдава дейността на министрите на външните работи, отбраната, вътрешните работи и правосъдието, както и на Държавна агенция „Разузнаване", Държавна агенция „Национална сигурност" и Държавна агенция „Технически операции". Това са институции с ключово значение за защитата на националната сигурност.

„Следователно Вие носите не само общата политическа отговорност за дейността на правителството, но и пряка отговорност за наблюдението и координацията на институциите, от които зависи защитата на националната сигурност на страната", заявява Атанасов в мотивите към въпроса.

Той подчертава, че присъствието на български дипломат не отменя политическата отговорност на министър-председателя да защитава националните интереси на най-високо равнище, особено когато се обсъждат решения, засягащи непосредствено сигурността на Черно море.

„България не може да си позволи да остане в периферията на процесите, които определят бъдещата среда за сигурност в регион, от който самата тя е неразделна част", посочва Атанасов.

Следете новините ни в :