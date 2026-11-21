Oбщото събрание на следователите избира днес свой член във Висшия съдебен съвет. Кандидатите са Бойко Атанасов от Следствения отдел на Софийската градска прокуратура и Петко Петков от Националната следствена служба.
Бял дим от комина на НС - Парламентът попълни своята квота във ВСС
Вотът ще се проведе с хартиени бюлетини. Започва в 8 и завършва в 18 часа. Ще се гласува в София, Пловдив, Велико Търново, Варна и Бургас.
С това процедурата по попълването на състава на новия Висш съдебен съвет приключва. Първо прокурорите избраха своите четирима представители, след тях съдиите – шестима представители. Вчера Народното събрание избра 11 членове от парламентарната квота.
ВСС се състои от общо 25 души.Следете новините ни в :
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Бял дим от комина на НС - Парламентът попълни своята квота във ВСС
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