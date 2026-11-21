Изборът на главен прокурор не е най-важната задача на новия ВСС. Първата задача на новия Висш съдебен съвет трябва да бъдат много избори, а не само на главен прокурор, коментира доскорошният и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов по време на избора на представител на следователите във ВСС.

На въпрос дали първата задача на новия Висш съдебен съвет трябва да бъде изборът на главен прокурор, Сарафов отговори, че кадровите решения трябва да обхванат цялата съдебна система.

„Първата задача на новия Висш съдебен съвет трябва да бъдат много избори. Не само избор на главен прокурор, но и избор на председател на Върховния административен съд и много други административни ръководители в системата“, заяви той, цитиран от БГНЕС.

Сарафов посочи, че трябва да бъде избран и директор на Националната следствена служба, както и ръководители на редица окръжни и апелативни прокуратури и съдилища.

„Това е безвремие, това е една агония, която не може да продължава“, подчерта той.

Сарафов призова да не се преувеличава значението на избора на обвинител номер едно.

„Не бих казал, че изборът на главен прокурор, върху който всички сега ще се фокусират, е най-важното нещо. Напротив, всеки един магистрат е важен и не бих искал да преекспонираме значимостта на един главен прокурор“, заяви той.

„Главният прокурор не е нищо повече от обикновен администратор на системата“, каза Сарафов.

По думите му главният прокурор трябва да бъде независим и не бива да се намесва пряко в разследванията.

Сарафов приветства избора на нов състав на ВСС, като изрази надежда той да възстанови нормалната работа на съдебната система.

„С изключително задоволство приемам, че вече имаме избран Висш съдебен съвет. Това четиригодишно безвремие, този съвет с орязани правомощия - това е някаква агония в цялата система“, заяви той.

По отношение на избора на представител на следователите Сарафов определи двамата кандидати като изключително достойни и изрази съжаление, че професионалната квота разполага само с едно място.

Той отказа да прави сравнение между досегашния и новия състав на ВСС, тъй като не познава голяма част от новоизбраните членове.

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