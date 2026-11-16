Граничен полицай е задържан за причиняването на тежко пътно-транспортно произшествие, при което почина 18-годишно момиче. Срещу него е образувано досъдебно производство, дисциплинарно производство за тежко провинение по Закона за МВР и е отстранен от заеманата длъжност, съобщиха от МВР.

По случая е образувано досъдебно производство към Окръжна прокуратура - София. По време на извършване на престъплението, за което е задържан, служителят не е бил на работа и е бил с личния си автомобил. Той е граничен полицай от ГКПП "Калотина".

Инцидентът се е случил на 15 ноември сутринта в 04:05 ч. в Драгоман. Момичето е откарано в УМБАЛСМ „Пирогов“ с тежки наранявания, където по-късно е починало. При извършена проверка на служителя са отчетени 1,61 промила алкохол в издишания въздух.

Ръководството на Главна дирекция "Гранична полиция" изказва съболезнования на близките на момичето и заявява, че категорично не толерира шофирането след употреба на алкохол от гранични полицаи, дори в свободното им време. На служителя, извършил пътнотранспортното произшествие, ще бъде наложено най-тежкото дисциплинарно наказание, допълват от МВР.

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