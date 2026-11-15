Луксозен спортен автомобил се удари и се разцепи на две, а части от возилото се оказаха в подлез във Варна. Инцидентът е станал около полунощ в събота.

Кадри от мястото на катастрофата, разпространени в социалните мрежи, показват, че джипът се е движил с висока скорост, според очевидци с поне 150 км/ч в посока курорта Златни пясъци.

Първо колата се ударила в дърво, после в стълб за улично осветление, инвалидна рампа, после се зазцепила и части от нея са паднали в подлеза заедно с водача.

Шофьорът на 25 г. от Варна е настанен в болница с опасност за живота след фрактура на ребра, таз, ръка и е с пневмоторакс.

Причините и обстоятелствата около тежката катастрофа се изясняват.

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