Силният вятър отлепи изолацията на общежитие в Студентски град

Силният вятър отлепи изолацията на блок на общежитие в Студентски град.
Жители в групата Студентски град - София сигнализират за опасно отелепена изолация на блок срещу 42А и ресторант Национал.
Очевидците предупреждават да се минава около зоната с повишено внимание, тъй като създава опасност да падне върху пешеходната зона и паркираните в близост автомобили.Следете новините ни в :
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