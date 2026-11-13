Силният вятър отлепи изолацията на общежитие в Студентски град

OFFΝews 13 ноември 2026 в 13:04 142 0
Силният вятър отлепи изолация на общежитие в Студентски град

Снимка Фейсбук
Силният вятър отлепи изолация на общежитие в Студентски град

Силният вятър отлепи изолацията на блок на общежитие в Студентски град.

Жители в групата Студентски град - София сигнализират за опасно отелепена изолация на блок срещу 42А и ресторант Национал.

Очевидците предупреждават да се минава около зоната с повишено внимание, тъй като създава опасност да падне върху пешеходната зона и паркираните в близост автомобили.

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