Силният вятър отлепи изолацията на общежитие в Студентски град

Силният вятър отлепи изолацията на блок на общежитие в Студентски град.

Жители в групата Студентски град - София сигнализират за опасно отелепена изолация на блок срещу 42А и ресторант Национал.

Очевидците предупреждават да се минава около зоната с повишено внимание, тъй като създава опасност да падне върху пешеходната зона и паркираните в близост автомобили.

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