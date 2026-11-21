Испанското правителство ще удължи до 2027 г. действието на данъка върху банките, като приходите от него ще бъдат насочени към финансиране на жилищни политики, съобщи премиерът Педро Санчес, цитиран от Ройтерс и БТА.

Правителството ще одобри удължаването на налога на заседанието си във вторник. Очакваните приходи от него са 1,4 млрд. евро, заяви Санчес пред испанската радиостанция „Онда Серо“ (Onda Cero).

„Ще удължим банковия данък, а приходите от него ще бъдат насочени към жилищни политики“, каза премиерът.

По думите му цялата събрана сума ще бъде използвана за изграждане на социални жилища, данъчни стимули за наемателите и обновяване на жилищния фонд.

Миналия месец Санчес насрочи предсрочни парламентарни избори за 29 ноември на фона на масови протести заради жилищната криза в страната.

През декември 2024 г. правителството одобри тригодишно удължаване на извънредния данък върху печалбите на банките, чиято цел беше да помогне на гражданите да се справят с нарасналите разходи за живот.

Размерът на налога варира от 1 до 7 процента върху нетните лихвени приходи и комисионите на кредитните институции в зависимост от обема на техните приходи от кредитна дейност. Така беше заменена предишната фиксирана ставка от 4,8 процента.

За банките с годишни приходи над 5 млрд. евро ставката е 7 процента. Това засяга основно „Сантандер“ (Santander), „Бе Бе Ве А“ (BBVA) и „КайшаБанк“ (CaixaBank).

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