Прекъсната е най-продължителната и мащабна шпионска операция, провеждана някога срещу българската държавна администрация, обяви министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев.

Кибершпионажът е продължил цели 5 г., като проникването в системите на държавния апарат е било осъществено още през 2021 г. от множество международни хакерски групи. Източени са били най-малко 130 гигабайта информация, равняваща се на над 62 милиона страници документи от всички сфери на държавното управление. Министърът посочи, че няма данни дали информацията е попаднала в тъмната мрежа.

Целта им е била не директен саботаж, а тих мониторинг и системното следене на активността на българската държава. Зловредните действия и неоторизираният достъп са били засечени от специалистите едва през август тази година.

След установяването на пробива хакерите са били незабавно идентифицирани и изтрити от правителствените мрежи.

На въпрос в интерес на кого е действано, министър Василев отвърна, че не знае.

"Обект са били 62 милиона страници. Абсолютно всичко е възможно да се е случило с тази информация. Не сме хванали живите хакери да ги разпитаме”, каза още Василев, цитиран от бТВ.

Въпреки сериозния мащаб на атаката срещу националната сигурност, министърът успокои, че щателните проверки на експертите до момента не са установили компрометиране или изтичане на лични данни на българските граждани.

"Очевидно фокусът на нападателите е бил насочен изцяло към вътрешната комуникация, документооборота и процесите в самата администрация", заяви Иван Василев.

Институциите към момента нямат представа за какви точно цели е била използвана и анализирана придобитата чрез този масивен кибершпионаж държавна информация.

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