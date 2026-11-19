Тримата петокласници, пребили 11-годишен съученик в берковското село Замфирово, са предадени на Детска педагогическа стая, съобщи прокуратурата.

Момчето е било бито с бокс и метални пръти и открито в безпомощно състояние.

Няколко институции са задействане за оказване на подкрепа на пострадалото дете, работи се и с останалите деца, които имат отношения към тежкия случай.

"Специалисти от Центъра за обществена подкрепа са предприели действия за работа със съучениците му. Целта е да се осигури подходяща подкрепяща среда и да се предотвратят възможни негативни последици за децата, засегнати от ситуацията. Паралелно с това инспектор от Детска педагогическа стая е започнал работа с трите малолетни деца, посочени като извършители в сигнала. С тях ще работи и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН)", съобщава прокуратурата.

Районна прокуратура–Монтана продължава взаимодействието си с компетентните институции в рамките на техните правомощия.

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