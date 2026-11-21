Поне 2000 работни места ще бъдат съкратени в Министерството на вътрешните работи като част от планираната оптимизация на държавната администрация, заяви депутатът от „Прогресивна България“ и председател на Комисията по икономическа политика Стефан Белчев пред bTV.
Общо около 5000 щатни бройки в публичния сектор са предвидени за съкращаване с бюджета. Не всички са заети работни места - част от тях са незаети щатни бройки.
Освен в МВР съкращения ще има и в други министерства, агенции и държавни предприятия. По думите на Белчев около 2400 души са от останалата част на публичния сектор, а други – от държавни предприятия.
Белчев коментира и информацията за около 6000 служители на МВР с решения на ТЕЛК. „Малко ми е странно, защото хора, които би трябвало да бъдат с доста сериозна физическа подготовка, не би следвало да имат такива решения. Това най-вероятно ще бъде обект на прецизиране и проверка от страна на министъра на вътрешните работи“, посочи той.
По повод протестите пред Народното събрание срещу предвижданите промени в медицинската експертиза Белчев увери, че хората с реални увреждания няма да пострадат. Според него обаче системата не трябва да се превръща в печеливш бизнес. Той обърна внимание на журналистически разследвания, които показват наличието на посредници, занимаващи се с уреждането на решения на ТЕЛК.Следете новините ни в :
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21.11 2026 в 15:54
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21.11 2026 в 14:29
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