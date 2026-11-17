Заловиха 14-годишно момче във Варна, което е извършвало опасни маневри – тип дрифт, с лек автомобил по един от основните булеварди в града, съобщиха от полицията, цитирани от БТА.

При спиране на колата полицаите видели, че зад волана седи непълнолетен младеж без книжка. С него пътували още две непълнолетни и едно малолетно дете, допълва БТА.

През юли във Варна пострада дете, след дрифт на 20-годишен шофьор, припомня още агенцията.

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