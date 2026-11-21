Нова колона от близо 300 мигранти, предимно от Централна Америка, пресече днес границата с Южно Мексико, за да се присъедини към по-голяма група и да поеме на север, предадоха Ройтерс и БТА.

Това става само седмица след като американският президент Доналд Тръмп заплаши Мексико с нови мита, ако страната не спре мигрантите.

Колоната с мигранти влезе в Мексико тази сутрин и се присъедини към по-голяма колона от около 1500 души, която се образува миналата седмица и след това се раздели на най-малко две групи, придвижващи се през южните градове Ариага и Тонала в щата Чиапас, съобщи източник, запознат със ситуацията.

Мигрантите казаха пред Ройтерс, че местните власти са ги принудили да напуснат град Пихихиапан на югоизток, където се надявали да си починат за два дни.

"На тях не им пука, че децата са уморени, те ни изритаха и трябва да продължим пътуването", каза 26-годишният жител на Хондурас Емерсон, който е тръгнал на път със съпругата и двете си дъщери - на една и четири години.

"Обмисляхме да останем в Мескико, за да работим [...] докато не свърши мандата на Доналд Тръмп", каза друг жител на Хондурас Ерсон Давид Ескаланте. Той призова мексиканската президентка Клаудия Шейнбаум "да не се оставя да бъде манипулирана" от Тръмп и да позволи на мигрантите да останат в страната.

Новата колона с мигранти е седмата, която прекосява границата с щата Чиапас тази година, каза източникът. Щатът граничи с Гватемала и е ключов маршрут за мигрантите, които се насочват на север към САЩ, отбелязва Ройтерс.

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