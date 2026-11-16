Кораб потъна в българската изключителна икономическа зона на около 40 морски мили югоизточно от нос Калиакра.

В Морския спасителен координационен център – Варна в 9:15 ч. е получен сигнал за бедствие от екипажа на товарния кораб, съобщава Министерство на транспорта и съобщенията.

Към момента няма информация каква е причината и дали корабът е бил обект на удар. Според специализирания сайт Maritime.bg става въпрос за атака от два морски дрона.

Към мястото на инцидента са насочени четири кораба от Противоминната военноморска група в Черно море (MCM Black Sea) – два български, един румънски и един турски. Действията се координират от Главна дирекция „Аварийно-спасителна дейност“ към Изпълнителна агенция „Морска администрация“.

В операцията са включени и два хеликоптера „Кугър“ и самолет Су-25 на Военновъздушните сили, които ще извършат наблюдение и разузнаване на района.

BETUL 8 плава под сомалийски флаг и е с 12-членен екипаж. Корабът пътува от Тулча, Румъния, към Египет и превозва близо 3 тона насипна пшеница.

Всичките 12 души от екипажа на кораба са евакуирани успешно. Те са качени на борда на вертолет, който се отправя към Морската вертолетна авиобаза „Чайка“. Екипи на Главна дирекция „Гранична полиция“ и на Центъра за спешна медицинска помощ ще поемат моряците. По информация от екипажа на вертолета няма тежко пострадали.

При въздушното обследване на района е установено, че корабът е обърнат, съобщиха от министерството.

Към мястото на инцидента е насочен военен кораб, който ще провери за наличие на замърсяване на морската среда.

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