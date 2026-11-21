Промени в системата за подкрепа на хората с увреждания подготвя Министерството на труда и социалната политика. Целта е средствата да се насочват по-ефективно към реалните нужди на хората, без да се отнемат техни права, увери социалният министър Наталия Ефремова в ефира на „Събуди се“ по NOVA.

„Нашата цел никога не е била и никога няма да бъде да се отнемат правата на тези хора. Ние искаме средствата, с които разполагаме, да бъдат много по-ефективно насочвани към нуждите на хората с увреждания“, заяви тя.

По думите ѝ въпреки че средствата за подкрепа се увеличават всяка година, това не води до по-голямо удовлетворение от грижата. Затова предстои пакет от промени, които ще бъдат обсъдени с представителните организации на хората с увреждания.

Ефремова коментира и случаи на несъответствия при решенията на ТЕЛК. Тя даде пример с хора, които имат 100% загуба на зрение, но разполагат с шофьорска книжка и управляват автомобил. Подобни казуси ще бъдат проверени.

„Новите технологии могат да подпомагат автоматичната проверка на данни в електронните системи, но резултатите няма да се приемат без допълнителна лекарска преценка. Министерството работи и с МВР за проследяване на нерегламентирани практики при издаването на решения от ТЕЛК", обясни Ефремова.

Министърът увери, че няма да се предприемат промени в ущърб на майките и личните асистенти. Към момента личните асистенти са над 100 000 и се грижат за повече от 85 000 души с увреждания. През първата половина на следващата година ще стане ясно дали ще има промени в Закона за личната помощ и свързаните с него нормативни актове.

Една от обсъжданите инициативи е създаването на специализирана услуга „Социално такси“. „Министерството води разговори с Европейската комисия по Социалния план за климата. Идеята е хора в уязвимо положение да могат да използват специализиран транспорт, за да стигат до болница, банка или магазин. Нашата идея е за 500 такива таксита, които да са на разположение на всички общини в страната“, обясни Ефремова. Преговорите трябва да продължат през 2027 г., а одобрените инвестиции се очаква да започнат през 2028 г.

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