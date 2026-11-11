''Пътна помощ'' сигнализира, че паркинг на Динко иска пари, за да върне колите на участници в катастрофата

Браншовият съюз "Пътна помощ" сигнализира, че паркинг на Динко Вълев иска пари от участници във вчерашните верижни катастрофи на АМ "Тракия", за да приберат автомобилите си, предаде "Сега".

Доброволците от пътна помощ, които са извозвали автомобили след катастрофите, искат среща с вътрешния министър Иван Демерджиев.

"По разпореждане на местните власти бяхме инструктирани всички извозвани от нас автомобили да бъдат насочвани и разтоварвани на паркинг на г-н Господинов, известен като "Динко". Изпълнихме дадените ни указания в хода на операцията. Впоследствие до нас достигнаха тревожни сведения, че от собственици, които желаят да приберат автомобилите си от този паркинг, се изискват парични суми. Настояваме компетентните органи незабавно да проверят тези сведения и правното основание за евентуално исканите плащания", пише до министъра председателят на Браншови съюз "Пътна помощ" Димитър Михайлов.

За освобождаване на камион от паркинга се искат 8000 евро, добави Михайлов. По негови думи е имало други паркинги наблизо, до които е можело да се извозват превозните средства, но тогава МВР е трябвало да им осигури охрана.

"В Областната дирекция на МВР в Ямбол няма постъпили жалби или сигнали във връзка с репатрирането или съхранението на изтеглените пътни превозни средства. Въпреки това днес е извършена проверка на паркинга. Към момента нарушения не са констатирани", заявиха от МВР.

От МВР обясниха, че всички пътни превозни средства са отстранени от автомагистрала "Тракия", за да се освободи движението, като част от тях са върнати на собствениците им. Тези, които представляват веществени доказателства, се намират на охраняем паркинг. Връщането им на собствениците ще става под полицейски надзор.

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