Назад в годините служители на ръководни постове в МВР са прикривали доказателства за показни убийства. Това се е случвало и при по-скорошни случаи, например убийствата на Мартин Божанов-Нотариуса и Алексей Петров, обяви вътрешният министър Иван Демерджиев пред канала "Дневен Ред" на Миролюба Бенатова и Генка Шикерова.

"Става дума за знакови убийства в цялата страна. Знаковите убийства се разследват от определени структури, така че това са служители, които към този момент са били служители в тези структури", каза още Демерджиев.

Той обаче отказа да даде повече подробности, докато не бъдат постигнати категорични резултати. Само допълни, че знаковите убийства са около 160, търсят се не само физическите извършители, но и поръчителите.

"Констатирам нещо много тревожно. Назад във времето има данни служители на МВР да са подпомагали укриването на доказателства, свързани с убийство. Тоест, част от убийства не са разкрити по причина, че служители към онзи момент са подпомагали укриването на доказателства и са подпомагали прикриването на извършителя", каза вътрешният министър.

Той допълни, че не може да е по-конкретен, защото се работи по темата и въпросните хора ще бъдат установени, за да си понесат отговорността. Демерджиев посочи, че сред тези хора са и служители на СДВР. Става дума за хора на ръководни постове в системата и които са прикривали улики и доказателства, повтори шефът на МВР.

На въпрос на водещите къде са телефоните, иззети след покушението на Алексей Петров, Демерджиев посочи, че "това е въпрос към други хора, които сега свикнаха от някаква позиция да задават въпроси".

"Въпросите са интересни, само че са свързани с техни бездействия. Това, което аз ще направя като ръководител на МВР, е тези въпроси да намерят отговор. И далеч не говорим само за тези убийства", изтъкна министърът.

МВР все още работи по всички версии за убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов. По този случай вече бяха арестувани двама души. Разследващите считат, че Славчо Мегеров е физическият извършител на покушението, а негов помагач, който се е занимавал със следенето на жертвата, е Атанас Дечев. Дечев е имал и други провинения, основно кражби и грабежи, назад във времето и убийство, обясни министърът.

Демерджиев обаче заяви, че продължават да се събират доказателства, за да се стигне и до евентуален поръчител. И похвали работата на структурите от Пловдив и София, работили съвместно по случая.

"Ще разберем какви са мотивите, когато разберем кой е поръчителят. Ние имаме много данни за различни хипотези, като изследваме всяка една от тях", лаконичен бе шефът на МВР.

Демерджиев бе категоричен, че убийството на Слави Бинев не е битово, то е нетипично. По думите му малко забавяне на служителите на МВР и извършителят нямало да бъде задържан, тъй като е имал намерение да напусне страната. И в този случай сюжетната линия не е една, изтъкна министърът.

За това престъпление е задържан турският бизнесмен Еюп Темиз, който според разследващите в застрелял Бинев след скандал. Двамата са имали среща в дома на убития, за да обсъдят спор за имоти. В конфликта Бинев е бил посредник между двете страни. Според разказ на бизнес дамата Ваня Червенкова бил направен опит спорът да се реши с посредници, защото и нямали доверие в съдебната система.

"Ние, работейки по това убийство, сме длъжни да изследваме всички възможно хипотези, а те не се свеждат до една. Събрали сме много доказателства. Когато има изяснени причини, довели до това убийство, те ще станат обществено достояние", заяви Демерджиев.

На въпрос защо премиерът Румен Радев смята, че убийствата ще продължат, вътрешният министър отговори: "Защото досега държавата е функционирала така – спорове са се решавали по неведоми механизми".

"Тези механизми изчезват и това поражда напрежение. Ние правим всичко възможно да няма повече убийства. Работим превантивно. Направил съм необходимото всяка една от структурите, която има ресурс, да се занимава с групи, ангажирани да извършват убийства, да работи активно, за да не гоним събитията. Обаче установявам, че такива цели структури, например СДВР, са били разбити. Хората от тях са били разпръснати и сега ние трябва наново да изграждаме капацитет", каза Демерджиев.

Не е било възможно да работят превантивно по случая със Слави Бинев, защото става дума за чужденец, за когото МВР не е имало данни.

Иван Демерджиев категорично отрече да има кръгове, които влияят при назначенията в МВР. Това било част от предишния модел, който сега бил в процес на премахване и създавал дискомфорт на определени хора.

Потопените кораби в Черно море

266 са потопените кораби в Черно море досега. Компетенциите на България в това са спасителни операции, обясни Демерджиев.

"Правим всичко необходимо и възможно и в голяма част от случаите успяваме да спасим целите екипажи и да ги изведем невредими на сушата, където им се оказва лекарска помощ", каза той.

И допълни, че наши и американски есперти работят по установяване на това какви са дроновете, но все още липсват заключения. Частите, които намират, са изключително малки.

"Говорим за части от елементи на устройства и по тези елементи очакваме експертите да се произнесат. Ако някой се съмнява, че под някаква форма укриваме данни, това е абсурдно. Когато говорим за работата на международни експерти и предварително дадем информация, аз бих го нарекъл безотговорно", допълни той.

Следете новините ни в :